Saltillo
/ 27 enero 2026
    Rehabilitan acceso al Paraninfo del Ateneo Fuente con apoyo de la Fundación Nazario S. Ortiz Garza
    El rector destacó la importancia histórica del Ateneo y el respaldo constante de la familia Ortiz Garza. FOTO: CORTESÍA

La obra consistió en la rehabilitación de la banqueta de acceso al edificio histórico

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, inauguró la rehabilitación de la banqueta de acceso al Paraninfo del Ateneo Fuente, obra realizada gracias a la donación de Mario Ortiz Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Nazario S. Ortiz Garza y nieto de Don Nazario Ortiz Garza.

Al evento asistieron el oficial mayor de la UAdeC, Josué Elí Garza Carrales; la directora de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Nayely Janneth Mery González; el responsable del proyecto, el arquitecto Sergio Flores; la presidenta de la Sociedad de Alumnos del plantel, María José Padilla Ramos, además de estudiantes y docentes.

Durante su intervención, el rector Octavio Pimentel agradeció a Mario Ortiz Rodríguez y a su familia por su permanente apoyo al Ateneo Fuente, al destacar que se trata de un edificio histórico, del cual han egresado generaciones de coahuilenses que han contribuido de manera relevante al desarrollo del estado y del país.

Por su parte, Mario Ortiz Rodríguez subrayó que el Ateneo Fuente es un inmueble emblemático y un monumento histórico cuya consolidación fue impulsada por su abuelo en 1933, por lo que expresó su satisfacción de seguir colaborando en la conservación de este patrimonio educativo.

Los trabajos se realizaron gracias a la donación de Mario Ortiz Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Nazario S. Ortiz Garza. FOTO: CORTESÍA

A su vez, la directora Nayely Janneth Mery González reconoció el respaldo brindado por la Fundación Nazario S. Ortiz Garza, al señalar que este tipo de acciones permiten preservar la belleza y el valor histórico del Ateneo Fuente, uno de los edificios más representativos de la Universidad Autónoma de Coahuila.

