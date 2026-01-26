Rector de la UAdeC da la bienvenida a estudiantes de Psicología Unidad Sureste
Pimentel Martínez deseó éxito académico y motivó a los estudiantes a esforzarse durante el ciclo escolar
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso y reingreso de la Facultad de Psicología Unidad Sureste, donde realizó un recorrido por las aulas para saludar personalmente a estudiantes y docentes al inicio del semestre.
Durante la visita, el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como por el director del plantel, José González Tovar.
En su mensaje, Pimentel Martínez deseó éxito a la comunidad estudiantil en este nuevo ciclo escolar y los exhortó a “echarle muchas ganas” para que sea un gran año académico. Por su parte, el director José González Tovar agradeció la presencia del Rector y llamó a las y los alumnos a dar lo mejor de sí en el semestre, así como a disfrutar plenamente esta etapa de su formación.
En otro acto académico, Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo y del Consejo Universitario de la Preparatoria Número 1. Durante la ceremonia, destacó que este plantel es un orgullo para la UAdeC, al considerarlo uno de los bachilleratos más sólidos de la institución, gracias al compromiso y calidad de su planta docente, que fomenta el sentido de pertenencia entre el estudiantado.
El Rector subrayó que asumir el cargo de consejero directivo o universitario implica una gran responsabilidad, ya que estos órganos son fundamentales en la toma de decisiones de los planteles y de la máxima casa de estudios, por lo que invitó a los nuevos integrantes a trabajar por el bienestar de la comunidad universitaria.
En su intervención, la directora de la Preparatoria Número 1, Nancy Nohemí Torres Ríos, reconoció el liderazgo del Rector y señaló que, bajo su gestión, tanto la Universidad como el plantel han mostrado un crecimiento significativo, resaltando que formar parte de los consejos requiere compromiso y vocación de servicio para impulsar el desarrollo institucional.