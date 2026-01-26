Rector de la UAdeC da la bienvenida a estudiantes de Psicología Unidad Sureste

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso y reingreso de la Facultad de Psicología Unidad Sureste, donde realizó un recorrido por las aulas para saludar personalmente a estudiantes y docentes al inicio del semestre.

Durante la visita, el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como por el director del plantel, José González Tovar.

En su mensaje, Pimentel Martínez deseó éxito a la comunidad estudiantil en este nuevo ciclo escolar y los exhortó a “echarle muchas ganas” para que sea un gran año académico. Por su parte, el director José González Tovar agradeció la presencia del Rector y llamó a las y los alumnos a dar lo mejor de sí en el semestre, así como a disfrutar plenamente esta etapa de su formación.