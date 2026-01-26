Rector de la UAdeC da la bienvenida a estudiantes de Psicología Unidad Sureste

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 enero 2026
    Rector de la UAdeC da la bienvenida a estudiantes de Psicología Unidad Sureste
    Dio la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso y reingreso de la Facultad de Psicología Unidad Sureste. FOTO: CORTESÍA

Pimentel Martínez deseó éxito académico y motivó a los estudiantes a esforzarse durante el ciclo escolar

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, dio la bienvenida a las y los alumnos de nuevo ingreso y reingreso de la Facultad de Psicología Unidad Sureste, donde realizó un recorrido por las aulas para saludar personalmente a estudiantes y docentes al inicio del semestre.

Durante la visita, el Rector estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como por el director del plantel, José González Tovar.

TE PUEDE INTERESAR: Tribunal Universitario de la UAdeC cierra 2025 con 59 denuncias

En su mensaje, Pimentel Martínez deseó éxito a la comunidad estudiantil en este nuevo ciclo escolar y los exhortó a “echarle muchas ganas” para que sea un gran año académico. Por su parte, el director José González Tovar agradeció la presencia del Rector y llamó a las y los alumnos a dar lo mejor de sí en el semestre, así como a disfrutar plenamente esta etapa de su formación.

$!El director de la Facultad de Psicología invitó al alumnado a aprovechar y disfrutar esta etapa formativa.
El director de la Facultad de Psicología invitó al alumnado a aprovechar y disfrutar esta etapa formativa. FOTO: CORTESÍA

En otro acto académico, Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Directivo y del Consejo Universitario de la Preparatoria Número 1. Durante la ceremonia, destacó que este plantel es un orgullo para la UAdeC, al considerarlo uno de los bachilleratos más sólidos de la institución, gracias al compromiso y calidad de su planta docente, que fomenta el sentido de pertenencia entre el estudiantado.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC impulsa la formación en Nutrición con alta proyección social y laboral

El Rector subrayó que asumir el cargo de consejero directivo o universitario implica una gran responsabilidad, ya que estos órganos son fundamentales en la toma de decisiones de los planteles y de la máxima casa de estudios, por lo que invitó a los nuevos integrantes a trabajar por el bienestar de la comunidad universitaria.

En su intervención, la directora de la Preparatoria Número 1, Nancy Nohemí Torres Ríos, reconoció el liderazgo del Rector y señaló que, bajo su gestión, tanto la Universidad como el plantel han mostrado un crecimiento significativo, resaltando que formar parte de los consejos requiere compromiso y vocación de servicio para impulsar el desarrollo institucional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Psicología
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manolo Jiménez afirma que existen condiciones para avanzar en el proceso, aunque reiteró que el Gobierno Federal es el actor clave para destrabar la subasta y la reactivación de la empresa

Conflicto de AHMSA requiere salida federal: Gobernador de Coahuila

La falta de impulso al gas shale generó un rezago económico evidente en el estado, afirma el mandatario.

Extracción de gas en Coahuila puede generar miles de empleos, como en Texas: Gobernador

El Parque V. Carranza está contemplado como parte de este proyecto de rehabilitación.

Coahuila: Pide Inedec recursos a Conade para rehabilitar canchas de Parque V. Carranza, La Maquinita, entre otras
No cuentan con licencias ni autorizaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en colonia La Valencia
Sin pagar lo que debes

Sin pagar lo que debes
Rostros verdaderos

Rostros verdaderos
De primera necesidad

De primera necesidad
true

Sancho, para servir a usted