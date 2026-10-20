Rehabilitan calles y reforestan camellones en distintos sectores de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y vialidades principales de la ciudad, al tiempo que mantiene acciones de reforestación y limpieza en espacios públicos. Brigadas del programa “Aquí Andamos” intervienen tramos de carpeta asfáltica deteriorada en calles como Magisterio y prolongación David Berlanga, a la altura de la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Estas labores también se ejecutan en el bulevar Isidro López Zertuche y en la calle Segunda del fraccionamiento Las Brisas Poniente, al norte de la ciudad. En el sur, las cuadrillas atienden el bulevar Francisco Coss y la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre otros puntos. De manera paralela, a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, se lleva a cabo la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en las áreas verdes de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores.

Asimismo, en respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil” o al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Los Arcos, como en las calles Arco de la Revolución, Arco de la Independencia, Arco Italiano y Arco Alemán.