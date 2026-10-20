Rehabilitan calles y reforestan camellones en distintos sectores de Saltillo
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Brigadas del programa “Aquí Andamos” atienden tramos deteriorados de asfalto, mientras que cuadrillas municipales realizan limpieza profunda en la colonia Los Arcos tras reportes ciudadanos
El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y vialidades principales de la ciudad, al tiempo que mantiene acciones de reforestación y limpieza en espacios públicos.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” intervienen tramos de carpeta asfáltica deteriorada en calles como Magisterio y prolongación David Berlanga, a la altura de la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
Estas labores también se ejecutan en el bulevar Isidro López Zertuche y en la calle Segunda del fraccionamiento Las Brisas Poniente, al norte de la ciudad. En el sur, las cuadrillas atienden el bulevar Francisco Coss y la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre otros puntos.
De manera paralela, a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, se lleva a cabo la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en las áreas verdes de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores.
Asimismo, en respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil” o al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Los Arcos, como en las calles Arco de la Revolución, Arco de la Independencia, Arco Italiano y Arco Alemán.