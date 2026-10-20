Rehabilitan calles y reforestan camellones en distintos sectores de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Rehabilitan calles y reforestan camellones en distintos sectores de Saltillo
    Las labores de reforestación incluyen la plantación de encinos siempre verdes en las laterales del bulevar Fundadores. CORTESÍA

Brigadas del programa “Aquí Andamos” atienden tramos deteriorados de asfalto, mientras que cuadrillas municipales realizan limpieza profunda en la colonia Los Arcos tras reportes ciudadanos

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en calles y vialidades principales de la ciudad, al tiempo que mantiene acciones de reforestación y limpieza en espacios públicos.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” intervienen tramos de carpeta asfáltica deteriorada en calles como Magisterio y prolongación David Berlanga, a la altura de la Unidad Campo Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Suman 332 detenciones por ingerir alcohol en la vía pública en Saltillo

Estas labores también se ejecutan en el bulevar Isidro López Zertuche y en la calle Segunda del fraccionamiento Las Brisas Poniente, al norte de la ciudad. En el sur, las cuadrillas atienden el bulevar Francisco Coss y la calzada Antonio Narro, en su cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre otros puntos.

De manera paralela, a través del programa “Bosques Urbanos Lineales”, se lleva a cabo la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en las áreas verdes de la vialidad lateral del bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Valle de las Flores.

$!Las brigadas del programa “Aquí Andamos” atienden tramos deteriorados de la carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad.
Las brigadas del programa “Aquí Andamos” atienden tramos deteriorados de la carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Asimismo, en respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil” o al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza profunda en áreas verdes y plazas públicas de la colonia Los Arcos, como en las calles Arco de la Revolución, Arco de la Independencia, Arco Italiano y Arco Alemán.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Reforestación
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Me canso ganso de la salud

Me canso ganso de la salud
El perro negro de Obregón: historias de terror y leyendas de Saltillo

El perro negro de Obregón: : historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad
La Fiscalía debe esclarecer quién la atacó y si hubo omisiones que permitieron que la violencia llegara a un desenlace fatal.

Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos
Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México.

Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
El talento juvenil de Coahuila aportó campeonatos en el Nacional G3 de Taekwondo, una competencia que permite sumar puntos para el ranking de la federación.

Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.

Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa.

Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia