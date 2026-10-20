Suman 332 detenciones por ingerir alcohol en la vía pública en Saltillo

Siete personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública en Saltillo, con lo que suman 332 aseguramientos desde que arrancó el operativo en agosto pasado.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia se refuerza cada fin de semana con el objetivo de mantener un ambiente seguro para las familias en las calles de la ciudad.