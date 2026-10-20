Suman 332 detenciones por ingerir alcohol en la vía pública en Saltillo
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Siete personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana en la Zona Centro y la colonia 26 de Marzo; el operativo inició en agosto pasado
Siete personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública en Saltillo, con lo que suman 332 aseguramientos desde que arrancó el operativo en agosto pasado.
De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia se refuerza cada fin de semana con el objetivo de mantener un ambiente seguro para las familias en las calles de la ciudad.
“Diariamente las y los elementos de la Comisaría están al pendiente de que no se cometan estas faltas; sin embargo, durante el fin de semana se refuerzan estas acciones a través del operativo”, mencionó el comisionado Miguel Ángel Garza Félix.
El titular de la corporación señaló que las siete detenciones de este fin de semana corresponden a personas que fueron sorprendidas ingiriendo alcohol en calles de la Zona Centro y la colonia 26 de Marzo.
“Nuestro alcalde Javier Díaz González nos instruyó a dar arranque a este operativo en agosto del presente año, enfocados a tener espacios más tranquilos y seguros, porque la ingesta de alcohol en la vía pública puede generar tensiones entre vecinos y derivar en otras faltas e incluso delitos”, agregó.