Rehabilitan en Saltillo calles de Morelos y Santa Bárbara tras desgaste y lluvias recientes

Calles del fraccionamiento Morelos y de la colonia Santa Bárbara son rehabilitadas como parte del programa permanente de mantenimiento vial del Ayuntamiento de Saltillo, luego del deterioro provocado por el tránsito continuo y las lluvias recientes. En el fraccionamiento Morelos, cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, intervinieron distintos tramos de las calles 13, 20, 22 y 26, donde se realizaron trabajos de recuperación de la carpeta asfáltica.

De manera simultánea, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó en calles de la colonia Santa Bárbara, al oriente de la ciudad, para reparar zonas que presentaban desgaste y afectaciones en el pavimento. Las labores forman parte de una estrategia de mantenimiento que contempla colonias, barrios, fraccionamientos y vialidades principales de Saltillo, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

El alcalde Javier Díaz González señaló que los trabajos se realizan con respaldo del Gobierno del Estado y continuarán en otros sectores donde se detecten daños en la superficie vial.

La administración municipal pidió a la ciudadanía reportar baches, hundimientos y calles que requieran rehabilitación mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.