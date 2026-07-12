Rehabilitan en Saltillo calles de Morelos y Santa Bárbara tras desgaste y lluvias recientes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Rehabilitan en Saltillo calles de Morelos y Santa Bárbara tras desgaste y lluvias recientes
    Cuadrillas municipales reparan calles en diferentes puntos de la ciudad. CORTESÍA.

Personal de mantenimiento vial municipal trabaja de manera simultánea en distintos tramos del oriente de la capital del estado

Calles del fraccionamiento Morelos y de la colonia Santa Bárbara son rehabilitadas como parte del programa permanente de mantenimiento vial del Ayuntamiento de Saltillo, luego del deterioro provocado por el tránsito continuo y las lluvias recientes.

En el fraccionamiento Morelos, cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, intervinieron distintos tramos de las calles 13, 20, 22 y 26, donde se realizaron trabajos de recuperación de la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/anuncian-salida-de-minidragones-de-avenidas-principales-para-priorizar-bacheo-en-colonias-de-saltillo-FN21976726

De manera simultánea, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajó en calles de la colonia Santa Bárbara, al oriente de la ciudad, para reparar zonas que presentaban desgaste y afectaciones en el pavimento.

Las labores forman parte de una estrategia de mantenimiento que contempla colonias, barrios, fraccionamientos y vialidades principales de Saltillo, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

$!Los trabajadores atienden daños ocasionados por el tránsito y las lluvias recientes.
Los trabajadores atienden daños ocasionados por el tránsito y las lluvias recientes. CORTESÍA.

El alcalde Javier Díaz González señaló que los trabajos se realizan con respaldo del Gobierno del Estado y continuarán en otros sectores donde se detecten daños en la superficie vial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/responde-saltillo-a-reportes-ciudadanos-con-rehabilitacion-de-vialidades-CB21750376

La administración municipal pidió a la ciudadanía reportar baches, hundimientos y calles que requieran rehabilitación mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches
Calles
Clima

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Región Sureste de Coahuila emprendió un plan para atraer turismo por su cercanía con la sede Monterrey.

Mundial 2026 en Saltillo: sin impacto económico, ‘pero dejó integrado al sector turístico’
true

POLITICÓN: Lo que urge para AHMSA son inversionistas, ¿podrán reactivarla?
Jesús Emiliano Bruno Dávila, de 16 años, y Gilberto Ledezma, de 13 años, lograron su clasificación tras superar la etapa nacional del certamen y partirán a Asia este domingo.

Viajan niños coahuilenses a Singapur para representar a México en Olimpiada Internacional de Matemáticas
¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?

¿Por qué asesinaron a Roxana Berenice?
Penales y despenalizaciones

Penales y despenalizaciones
En los últimos días, un hombre falleció mientras hacía ejercicio en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo.

Suplementos sin supervisión y entrenadores no certificados: el riesgo de ir al gym en Saltillo
true

El futbol se acabó; ahora traslademos esa ilusión a cosas más importantes
true

Sucesos inadvertidos que pueden ser clave para México