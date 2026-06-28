Responde Saltillo a reportes ciudadanos con rehabilitación de vialidades

Con el propósito de mejorar la movilidad y ofrecer calles más seguras para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa permanente de rehabilitación de carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad, atendiendo de manera prioritaria los reportes realizados por la ciudadanía a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”. El alcalde Javier Díaz González señaló que la estrategia permite dar respuesta oportuna a las solicitudes que diariamente realizan las y los saltillenses mediante el número 844-160-08-08.

“Atendemos de manera permanente los reportes que nos hacen llegar las y los ciudadanos y respondemos con acciones concretas que contribuyen a mejorar su calidad de vida”, destacó el Edil.

Entre las obras más recientes sobresalen los trabajos de rehabilitación en la calzada Antonio Narro, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Pedro Aranda, donde se intervienen áreas con deterioro para restablecer mejores condiciones de circulación. MANTENIMIENTO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS Como parte del mismo programa, cuadrillas municipales efectuaron labores de reparación del pavimento en el cruce del bulevar Isidro López Zertuche y la avenida Universidad, uno de los nodos viales con mayor afluencia vehicular de la capital coahuilense. Javier Díaz explicó que estas acciones forman parte del esquema permanente de conservación de vialidades, mediante el cual diariamente se programan intervenciones en distintos sectores, de acuerdo con las necesidades detectadas y los reportes ciudadanos. Además de estos puntos, las brigadas municipales realizaron trabajos sobre la calle Veracruz, en la colonia ISSSTE; la calle Indiana, entre la avenida Laviana y el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura del sector Industrial Valle de Saltillo; así como en la calle Agustín de Iturbide, en la colonia Arboledas Popular.

INVITAN A REPORTAR DESPERFECTOS El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población para utilizar el ChatBot “Saltillo Fácil”, herramienta mediante la cual es posible reportar baches, pavimento deteriorado, fallas en el alumbrado público, problemas de limpieza y otras necesidades relacionadas con los servicios públicos. La administración municipal destacó que la participación ciudadana resulta fundamental para identificar con mayor rapidez las zonas que requieren atención y agilizar la programación de las cuadrillas de mantenimiento.

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