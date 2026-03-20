Saltillo: UAdeC y la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, unen fuerzas contra la violencia de género

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Saltillo: UAdeC y la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, unen fuerzas contra la violencia de género
    Autoridades universitarias y de procuración de justicia formalizaron la alianza para fortalecer la atención a víctimas desde el ámbito médico. CORTESÍA

Convenio institucional incorpora capacitación especializada para detección y atención de casos desde el ámbito clínico

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, formalizó una alianza de colaboración con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, orientada a fortalecer la atención a víctimas de violencia y a incorporar herramientas formativas en el perfil profesional del estudiantado.

El acuerdo, signado por el rector Octavio Pimentel Martínez, la fiscal Katy Salinas Pérez y el director del plantel Jesús Ángel Padilla Gámez, establece la integración del taller “El papel del médico de primer contacto en caso de violencia de género” en el plan de estudios de la carrera de Médico Cirujano, consolidando así un enfoque preventivo y de intervención desde el ámbito de la salud.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-debaten-en-foro-por-dia-mundial-del-agua-sobre-cambio-de-habitos-de-consumo-frente-a-la-responsabilidad-industrial-HN19637426

FORMACIÓN MÉDICA CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN

Durante la ceremonia, el director Jesús Ángel Padilla Gámez subrayó que el respeto, la protección y la dignidad hacia las mujeres deben ser principios permanentes en la práctica médica, enfatizando que cada profesional de la salud debe asumirse como un punto de apoyo seguro para quienes enfrentan situaciones de violencia.

En ese sentido, destacó la relevancia de formar médicos con sensibilidad social y preparación técnica para identificar signos de agresión, brindar atención oportuna y canalizar adecuadamente a las víctimas.

$!Estudiantes de Medicina recibirán capacitación especializada para detectar y canalizar casos de violencia de género.
Estudiantes de Medicina recibirán capacitación especializada para detectar y canalizar casos de violencia de género. CORTESÍA

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que esta alianza trasciende la generación de conocimiento, al fomentar conciencia y fortalecer criterios profesionales frente a una de las problemáticas más apremiantes de la actualidad.

Señaló que la coordinación interinstitucional representa una respuesta concreta que permite a las instituciones asumir su responsabilidad en la protección de los derechos, la integridad y la dignidad de las mujeres, a través de acciones articuladas.

SECTOR SALUD, PIEZA CLAVE EN LA DETECCIÓN

La fiscal Katy Salinas Pérez enfatizó que el personal médico constituye el primer contacto en muchos casos de violencia familiar o sexual, por lo que su intervención puede ser determinante para salvaguardar la vida de mujeres y niñas.

$!Katy Salinas Pérez enfatizó que el personal médico constituye el primer contacto en muchos casos de violencia familiar
Katy Salinas Pérez enfatizó que el personal médico constituye el primer contacto en muchos casos de violencia familiar CORTESÍA

Indicó que este tipo de convenios permite dotar a las y los futuros médicos de herramientas prácticas que fortalezcan su capacidad de actuación, además de consolidarlos como aliados estratégicos de las instancias encargadas de la procuración de justicia.

Explicó que la colaboración facilitará la articulación con el trabajo del Ministerio Público, policías y peritos, fortaleciendo así los procesos de atención integral a las víctimas.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “La medicina frente a la violencia y la desigualdad de género”, en el que se abordaron temas como el rol del personal médico en casos de violencia, protocolos de actuación, derechos a la salud y decisiones informadas en materia sexual y reproductiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia De Género
CONVENIOS

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles