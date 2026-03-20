Saltillo: UAdeC y la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, unen fuerzas contra la violencia de género

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, formalizó una alianza de colaboración con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, orientada a fortalecer la atención a víctimas de violencia y a incorporar herramientas formativas en el perfil profesional del estudiantado. El acuerdo, signado por el rector Octavio Pimentel Martínez, la fiscal Katy Salinas Pérez y el director del plantel Jesús Ángel Padilla Gámez, establece la integración del taller “El papel del médico de primer contacto en caso de violencia de género” en el plan de estudios de la carrera de Médico Cirujano, consolidando así un enfoque preventivo y de intervención desde el ámbito de la salud.

FORMACIÓN MÉDICA CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN Durante la ceremonia, el director Jesús Ángel Padilla Gámez subrayó que el respeto, la protección y la dignidad hacia las mujeres deben ser principios permanentes en la práctica médica, enfatizando que cada profesional de la salud debe asumirse como un punto de apoyo seguro para quienes enfrentan situaciones de violencia. En ese sentido, destacó la relevancia de formar médicos con sensibilidad social y preparación técnica para identificar signos de agresión, brindar atención oportuna y canalizar adecuadamente a las víctimas.

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que esta alianza trasciende la generación de conocimiento, al fomentar conciencia y fortalecer criterios profesionales frente a una de las problemáticas más apremiantes de la actualidad. Señaló que la coordinación interinstitucional representa una respuesta concreta que permite a las instituciones asumir su responsabilidad en la protección de los derechos, la integridad y la dignidad de las mujeres, a través de acciones articuladas. SECTOR SALUD, PIEZA CLAVE EN LA DETECCIÓN La fiscal Katy Salinas Pérez enfatizó que el personal médico constituye el primer contacto en muchos casos de violencia familiar o sexual, por lo que su intervención puede ser determinante para salvaguardar la vida de mujeres y niñas.

Indicó que este tipo de convenios permite dotar a las y los futuros médicos de herramientas prácticas que fortalezcan su capacidad de actuación, además de consolidarlos como aliados estratégicos de las instancias encargadas de la procuración de justicia. Explicó que la colaboración facilitará la articulación con el trabajo del Ministerio Público, policías y peritos, fortaleciendo así los procesos de atención integral a las víctimas. Como parte de las actividades, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “La medicina frente a la violencia y la desigualdad de género”, en el que se abordaron temas como el rol del personal médico en casos de violencia, protocolos de actuación, derechos a la salud y decisiones informadas en materia sexual y reproductiva.

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