Rehabilitan pavimento en la avenida Presidente Cárdenas de Saltillo

Trabajos de rehabilitación de pavimento, plantación de árboles y limpieza de infraestructura pluvial se realizaron en distintos puntos de Saltillo como parte de las acciones municipales para mejorar las condiciones de las vialidades y prevenir riesgos para automovilistas y peatones. Las labores de reparación de carpeta asfáltica se concentraron este viernes en la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde cuadrillas del programa Aquí Andamos intervinieron tramos deteriorados.

El operativo también llegó a la colonia Los Ramones y a la calle Fermín Espinoza Armillita, que conecta con el fraccionamiento Residencial Plazas, además de otros sectores de la capital coahuilense. El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación en las calles que utilizan diariamente los habitantes de la ciudad. Los trabajos se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En materia ambiental, el Gobierno Municipal continuó con el programa Bosques Urbanos Lineales mediante la plantación de encinos siempre verdes en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Los Pastores. De manera complementaria, personal municipal realizó trabajos de desazolve en una rejilla pluvial situada en la lateral de Paseo de la Reforma, junto al distribuidor vial El Sarape, como parte de las acciones preventivas para mantener el funcionamiento de la infraestructura de drenaje pluvial.