Rehabilitan pavimento en la avenida Presidente Cárdenas de Saltillo

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    Rehabilitan pavimento en la avenida Presidente Cárdenas de Saltillo
    Cuadrillas municipales repararon tramos deteriorados de la avenida Presidente Cárdenas, entre Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola. CORTESÍA

El Municipio intervino calles de varios sectores, plantó encinos en el bulevar Colosio y limpió una rejilla pluvial junto al distribuidor vial El Sarape

Trabajos de rehabilitación de pavimento, plantación de árboles y limpieza de infraestructura pluvial se realizaron en distintos puntos de Saltillo como parte de las acciones municipales para mejorar las condiciones de las vialidades y prevenir riesgos para automovilistas y peatones.

Las labores de reparación de carpeta asfáltica se concentraron este viernes en la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde cuadrillas del programa Aquí Andamos intervinieron tramos deteriorados.

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$!Personal municipal realizó trabajos en la lateral de Paseo de la Reforma.
Personal municipal realizó trabajos en la lateral de Paseo de la Reforma. CORTESÍA

El operativo también llegó a la colonia Los Ramones y a la calle Fermín Espinoza Armillita, que conecta con el fraccionamiento Residencial Plazas, además de otros sectores de la capital coahuilense.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación en las calles que utilizan diariamente los habitantes de la ciudad. Los trabajos se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!El programa Bosques Urbanos Lineales contempla la plantación de encinos siempre verdes en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio.
El programa Bosques Urbanos Lineales contempla la plantación de encinos siempre verdes en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio. CORTESÍA

En materia ambiental, el Gobierno Municipal continuó con el programa Bosques Urbanos Lineales mediante la plantación de encinos siempre verdes en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Los Pastores.

De manera complementaria, personal municipal realizó trabajos de desazolve en una rejilla pluvial situada en la lateral de Paseo de la Reforma, junto al distribuidor vial El Sarape, como parte de las acciones preventivas para mantener el funcionamiento de la infraestructura de drenaje pluvial.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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