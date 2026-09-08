Rehabilitan plaza de Colinas del Sur en Saltillo; suman 20 espacios intervenidos con Activa tu Parque

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    Rehabilitan plaza de Colinas del Sur en Saltillo; suman 20 espacios intervenidos con Activa tu Parque
    La intervención en la plaza incluyó la rehabilitación de la cancha con pasto sintético, nuevos juegos infantiles, mejoras en iluminación, banquetas y mobiliario urbano. CORTESÍA

La obra incluyó mejoras en la cancha, iluminación, juegos infantiles, banquetas y mobiliario; autoridades municipales estimaron un beneficio directo para más de 4 mil habitantes del sector

La plaza pública de la Ampliación Colinas del Sur fue rehabilitada como parte del programa Activa tu Parque, mediante una inversión conjunta del Municipio de Saltillo y HEB, informó este martes el alcalde Javier Díaz González durante la entrega del espacio.

El edil, acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria de DIF Saltillo, señaló que con esta intervención suman 20 plazas y parques rehabilitados mediante el programa, en los que, de acuerdo con datos municipales, se han destinado en conjunto 45 millones de pesos.

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Según Díaz González, las obras realizadas hasta ahora tienen un impacto directo en más de 170 mil personas que viven a una distancia aproximada de cinco minutos a pie de alguno de los espacios intervenidos.

“Estamos muy contentos con este programa porque no solamente ha cambiado espacios públicos, sino que ha generado una mejor comunidad porque nos da la posibilidad de tener mejor convivencia, recreación, esparcimiento y fortalecer el tejido social y familiar”, expresó.

Agregó que, de manera paralela, el Municipio trabaja mediante el programa Tu Parque al Día, con el que se pretende brindar mantenimiento integral a 400 parques y plazas públicas de Saltillo.

Durante su intervención, Díaz González sostuvo que las condiciones de seguridad de la ciudad permiten realizar actividades deportivas y culturales en estos espacios. También afirmó que las familias pueden utilizar las áreas públicas a distintas horas del día.

$!El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la plaza rehabilitada en la Ampliación Colinas del Sur, intervención realizada mediante el programa Activa tu Parque.
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la plaza rehabilitada en la Ampliación Colinas del Sur, intervención realizada mediante el programa Activa tu Parque. CORTESÍA

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), informó que la rehabilitación de la plaza de la Ampliación Colinas del Sur beneficiará directamente a más de 4 mil personas que habitan en su entorno inmediato.

Detalló que los trabajos incluyeron la demolición de muros del foro, realizada a petición de habitantes del sector; la rehabilitación de la cancha con pasto sintético; instalación de nuevas porterías y malla ciclónica, así como mejoras en banquetas y cordón cuneta.

También se construyeron gradas y se colocaron bancas de concreto y mesas de ajedrez y ping-pong. Las labores comprendieron además pintura, limpieza general, plantación y poda de árboles, instalación de nuevos módulos de juegos infantiles, mejoramiento de la iluminación y la realización de un mural de arte urbano.

Roberto Carlos Palacio, gerente regional de HEB, señaló que la empresa participó en la intervención del espacio y manifestó su disposición para colaborar en proyectos similares.

$!María de la Luz Martínez Medina, vecina de la Ampliación Colinas del Sur, agradeció la rehabilitación de la plaza y señaló que los habitantes se comprometieron a cuidar el espacio.
María de la Luz Martínez Medina, vecina de la Ampliación Colinas del Sur, agradeció la rehabilitación de la plaza y señaló que los habitantes se comprometieron a cuidar el espacio. CORTESÍA

“Es un área para que puedan disfrutar las y los vecinos y es algo muy importante hoy que la niñez ocupa más áreas para poder disfrutar. Creo que es una muy buena iniciativa que se está llevando y nos dejaron participar”, expresó.

A nombre de habitantes de la colonia, María de la Luz Martínez Medina agradeció la rehabilitación y señaló que los vecinos se comprometieron a cuidar las instalaciones.

“Estamos contentos con esta plaza renovada que es un espacio para nuestras familias, para convivir y disfrutar. Gracias por su apoyo y tenga la seguridad que nosotros nos comprometemos a cuidar este espacio”, dijo.

Durante la jornada también se instaló la unidad móvil de Amor en Movimiento, a través de la cual habitantes del sector pudieron acceder gratuitamente a aparatos auditivos, optometrías, servicios dentales y otros servicios de salud.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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