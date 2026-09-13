Rehabilitan tramos de calles Múzquiz y Aldama en el Centro Histórico de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que realiza trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en calles del Centro Histórico, como parte de las intervenciones que mantiene en distintos sectores de la ciudad.

Entre los puntos atendidos se encuentra la calle Melchor Múzquiz, en el tramo comprendido entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell, donde las brigadas trabajan en zonas del pavimento que presentan deterioro.

De acuerdo con el Municipio, la intervención se concentra en los segmentos con mayor desgaste, condición que atribuyó al flujo vehicular que registra esta vialidad del Centro Histórico.

Las labores también se extendieron a la calle Juan Aldama, donde personal municipal realizó trabajos sobre diferentes tramos de pavimento deteriorado.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos que se realizan en vialidades principales y calles ubicadas al interior de barrios y colonias de Saltillo.