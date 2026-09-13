Rehabilitan tramos de calles Múzquiz y Aldama en el Centro Histórico de Saltillo

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    Rehabilitan tramos de calles Múzquiz y Aldama en el Centro Histórico de Saltillo
    El Municipio informó que mantiene labores de rehabilitación de pavimento en diferentes sectores de Saltillo. CORTESÍA

Las labores se concentran en sectores deteriorados de la carpeta asfáltica; el Municipio informó que también mantiene intervenciones en vialidades y colonias de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que realiza trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en calles del Centro Histórico, como parte de las intervenciones que mantiene en distintos sectores de la ciudad.

Entre los puntos atendidos se encuentra la calle Melchor Múzquiz, en el tramo comprendido entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell, donde las brigadas trabajan en zonas del pavimento que presentan deterioro.

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De acuerdo con el Municipio, la intervención se concentra en los segmentos con mayor desgaste, condición que atribuyó al flujo vehicular que registra esta vialidad del Centro Histórico.

Las labores también se extendieron a la calle Juan Aldama, donde personal municipal realizó trabajos sobre diferentes tramos de pavimento deteriorado.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas intervenciones forman parte de los trabajos que se realizan en vialidades principales y calles ubicadas al interior de barrios y colonias de Saltillo.

$!Los trabajos incluyen la colocación y compactación de material en los sectores intervenidos.
Los trabajos incluyen la colocación y compactación de material en los sectores intervenidos. CORTESÍA

Según el Gobierno Municipal, las labores se llevan a cabo con apoyo de la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El Ayuntamiento indicó que los trabajos continuarán en diferentes puntos de la ciudad conforme se detecten sectores de la carpeta asfáltica que requieran atención.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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