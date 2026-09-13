Reporta DIF Saltillo entrega de siete implantes cocleares y acciones de inclusión

El DIF Saltillo informó sobre las acciones realizadas entre junio y agosto de este año en materia de atención e inclusión de personas con discapacidad, entre ellas la entrega de aparatos ortopédicos y siete implantes cocleares. El balance fue presentado durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Inclusión de las Personas con Discapacidad, encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

De acuerdo con el informe, durante ese periodo también se realizaron talleres y conferencias de sensibilización, capacitaciones y ferias de empleo dirigidas a personas con discapacidad. Díaz González señaló que el trabajo en materia de inclusión debe orientarse a generar oportunidades y reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. “La inclusión es abrir puertas, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida. Es trabajar juntos para que ninguna discapacidad sea una barrera y para construir un Saltillo con más oportunidades para todas y todos”, expresó.

López Naranjo señaló que las aportaciones de los integrantes del Consejo Ciudadano serán consideradas para continuar con el desarrollo de acciones dirigidas a este sector de la población. “Agradezco las aportaciones, el conocimiento y la experiencia de quienes integran este Consejo Ciudadano de Inclusión, seguiremos trabajando en equipo para implementar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad”, afirmó. Según el Gobierno Municipal, en las acciones de inclusión también participan áreas como Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Distrito Centro, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable, Protección Civil, Salud Pública Municipal y el Instituto Municipal de Cultura.

Durante la sesión también se mencionaron programas municipales como Amor en Movimiento, Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, el Centro Intergeneracional y Aquí Vamos Gratis. El alcalde agregó que recientemente el municipio recibió un Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la Asociación de Alcaldes de México por el programa “Ponte las Pilas”.