Reporta DIF Saltillo entrega de siete implantes cocleares y acciones de inclusión

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reporta DIF Saltillo entrega de siete implantes cocleares y acciones de inclusión
    El Consejo Ciudadano de Inclusión de las Personas con Discapacidad realizó su segunda sesión ordinaria, en la que se presentó un informe de actividades de junio a agosto. CORTESÍA

El informe correspondiente al periodo de junio a agosto incluyó aparatos ortopédicos, talleres de sensibilización, capacitaciones y ferias de empleo para personas con discapacidad

El DIF Saltillo informó sobre las acciones realizadas entre junio y agosto de este año en materia de atención e inclusión de personas con discapacidad, entre ellas la entrega de aparatos ortopédicos y siete implantes cocleares.

El balance fue presentado durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Inclusión de las Personas con Discapacidad, encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/solicitan-apoyo-para-localizar-a-tanya-de-16-anos-desaparecio-en-el-centro-de-saltillo-FD23463556

De acuerdo con el informe, durante ese periodo también se realizaron talleres y conferencias de sensibilización, capacitaciones y ferias de empleo dirigidas a personas con discapacidad.

Díaz González señaló que el trabajo en materia de inclusión debe orientarse a generar oportunidades y reducir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

“La inclusión es abrir puertas, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida. Es trabajar juntos para que ninguna discapacidad sea una barrera y para construir un Saltillo con más oportunidades para todas y todos”, expresó.

$!Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron la sesión en la que se revisaron acciones municipales dirigidas a personas con discapacidad.
Javier Díaz González y Luly López Naranjo encabezaron la sesión en la que se revisaron acciones municipales dirigidas a personas con discapacidad. CORTESÍA

López Naranjo señaló que las aportaciones de los integrantes del Consejo Ciudadano serán consideradas para continuar con el desarrollo de acciones dirigidas a este sector de la población.

“Agradezco las aportaciones, el conocimiento y la experiencia de quienes integran este Consejo Ciudadano de Inclusión, seguiremos trabajando en equipo para implementar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad”, afirmó.

Según el Gobierno Municipal, en las acciones de inclusión también participan áreas como Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Distrito Centro, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable, Protección Civil, Salud Pública Municipal y el Instituto Municipal de Cultura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-urgen-reglas-de-micromovilidad-y-rediseno-vial-tras-muerte-en-scooter-DA23455776

Durante la sesión también se mencionaron programas municipales como Amor en Movimiento, Espacios DIF, el Centro Municipal de Autismo TEAcompaño con Amor, el Centro Intergeneracional y Aquí Vamos Gratis.

El alcalde agregó que recientemente el municipio recibió un Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la Asociación de Alcaldes de México por el programa “Ponte las Pilas”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Cirugías

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México