Rehabilitan tramos de pavimento en El Toreo y otros sectores en Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación en distintos puntos de la ciudad donde se detectaron afectaciones en la carpeta asfáltica, como parte de las acciones de mantenimiento de vialidades. Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores en calles de la colonia El Toreo, principalmente en tramos que presentaban mayor desgaste debido al flujo vehicular.

De manera simultánea, personal municipal trabajó en diferentes puntos del bulevar Centenario de Torreón, donde se realizaron acciones para mejorar las condiciones del pavimento y facilitar la circulación. Los trabajos también se efectuaron en la calle Carlos Santana, una vialidad que comunica a habitantes de colonias como Isabel Amalia, Gustavo Espinoza Mireles, Antonio Cárdenas y Azteca, entre otras.

El alcalde Javier Díaz González informó que las labores continuarán en diferentes sectores de Saltillo, de acuerdo con las necesidades que se detecten en las vialidades. Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar daños o deterioro en calles y avenidas mediante el Chat Bot “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, para que los reportes sean canalizados a las áreas correspondientes.

Temas

Vialidad colonias

Localizaciones

Coahuila Saltillo

