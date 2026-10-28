Rehabilitan vialidades en El Toreo, Privadas La Torre y Las Teresitas, en Saltillo

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    Rehabilitan vialidades en El Toreo, Privadas La Torre y Las Teresitas, en Saltillo
    Cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública extienden la carpeta asfáltica sobre la avenida Del Arco, en el fraccionamiento El Toreo. CORTESÍA

Las brigadas municipales del programa “Aquí Andamos” también realizaron labores de limpieza profunda en callejones de Mirasierra y en las áreas verdes de Jardines de los Bosques

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes.

Este miércoles, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de repavimentación sobre la avenida Del Arco, en el tramo entre las calles Paseo de los Armillita y Emiliano Zapata, en el fraccionamiento El Toreo.

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Asimismo, brigadas del programa “Aquí Andamos” extendieron las labores de rehabilitación de asfalto al cruce de la avenida La Torre y el bulevar Jardín, en el fraccionamiento Privadas La Torre.

También se atendieron vialidades como el bulevar Hacienda Narro y calles del fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

$!Brigadas municipales retiran basura, escombro y maleza de los callejones del fraccionamiento Mirasierra.
Brigadas municipales retiran basura, escombro y maleza de los callejones del fraccionamiento Mirasierra. CORTESÍA

LIMPIEZA PROFUNDA EN MIRASIERRA

De manera paralela, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, reforzó las labores de limpieza en el fraccionamiento Mirasierra.

Las cuadrillas retiraron basura y escombro acumulados en diferentes callejones, entre ellos los ubicados entre las calles 10 y 8, así como entre la 23 y 25.

$!Trabajadores realiza labores de deshierbe y limpieza en las áreas verdes y camellones de la colonia Jardines de los Bosques.
Trabajadores realiza labores de deshierbe y limpieza en las áreas verdes y camellones de la colonia Jardines de los Bosques. CORTESÍA

Además, en la colonia Jardines de los Bosques se realizó una limpieza integral en las áreas verdes ubicadas entre las calles Santa Gertrudis, Fresno y Pino, con el propósito de mantener los espacios públicos en mejores condiciones para el disfrute de los vecinos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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