Rehabilitan vialidades en El Toreo, Privadas La Torre y Las Teresitas, en Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes. Este miércoles, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública realizó trabajos de repavimentación sobre la avenida Del Arco, en el tramo entre las calles Paseo de los Armillita y Emiliano Zapata, en el fraccionamiento El Toreo.

Asimismo, brigadas del programa “Aquí Andamos” extendieron las labores de rehabilitación de asfalto al cruce de la avenida La Torre y el bulevar Jardín, en el fraccionamiento Privadas La Torre. También se atendieron vialidades como el bulevar Hacienda Narro y calles del fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

LIMPIEZA PROFUNDA EN MIRASIERRA De manera paralela, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, reforzó las labores de limpieza en el fraccionamiento Mirasierra. Las cuadrillas retiraron basura y escombro acumulados en diferentes callejones, entre ellos los ubicados entre las calles 10 y 8, así como entre la 23 y 25.

Además, en la colonia Jardines de los Bosques se realizó una limpieza integral en las áreas verdes ubicadas entre las calles Santa Gertrudis, Fresno y Pino, con el propósito de mantener los espacios públicos en mejores condiciones para el disfrute de los vecinos.