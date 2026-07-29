¿Qué pasa si no usas tu credencial del INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores en 2026

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) es uno de los documentos más valiosos para las personas de 60 años o más en México, ya que permite acceder a descuentos y programas especiales en distintos establecimientos y servicios.

Sin embargo, durante 2026 el instituto recordó que existe un mito muy común: creer que la credencial pierde su validez si permanece mucho tiempo sin utilizarse. Esto es falso.

El INAPAM aclaró que el documento sigue siendo válido aunque permanezca guardado durante meses o incluso años, siempre y cuando haya sido expedido correctamente y se conserve en buenas condiciones, con la fotografía y los datos personales legibles.

El verdadero problema de no utilizar la credencial

Aunque no existe ninguna multa, cancelación o trámite adicional por no usar la credencial, los adultos mayores sí dejan pasar importantes beneficios económicos.

Cada vez que una persona paga el precio completo en un establecimiento afiliado al programa sin presentar su credencial del INAPAM, renuncia a un descuento que podría ayudarle a reducir sus gastos cotidianos.

En un contexto donde el costo de productos y servicios continúa cambiando, estos ahorros pueden representar un apoyo importante para la economía familiar.