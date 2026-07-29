¿Qué pasa si no usas tu credencial del INAPAM? Esto es lo que deben saber los adultos mayores en 2026
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Miles de adultos mayores cuentan con su credencial del INAPAM, pero pocas veces la utilizan.
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los documentos más valiosos para las personas de 60 años o más en México, ya que permite acceder a descuentos y programas especiales en distintos establecimientos y servicios.
Sin embargo, durante 2026 el instituto recordó que existe un mito muy común: creer que la credencial pierde su validez si permanece mucho tiempo sin utilizarse. Esto es falso.
El INAPAM aclaró que el documento sigue siendo válido aunque permanezca guardado durante meses o incluso años, siempre y cuando haya sido expedido correctamente y se conserve en buenas condiciones, con la fotografía y los datos personales legibles.
El verdadero problema de no utilizar la credencial
Aunque no existe ninguna multa, cancelación o trámite adicional por no usar la credencial, los adultos mayores sí dejan pasar importantes beneficios económicos.
Cada vez que una persona paga el precio completo en un establecimiento afiliado al programa sin presentar su credencial del INAPAM, renuncia a un descuento que podría ayudarle a reducir sus gastos cotidianos.
En un contexto donde el costo de productos y servicios continúa cambiando, estos ahorros pueden representar un apoyo importante para la economía familiar.
Beneficios que podrías estar perdiendo
La credencial del INAPAM cuenta con una amplia red de convenios en todo México. Al mostrarla antes de pagar, los adultos mayores pueden obtener descuentos en establecimientos como:
- Farmacias.
- Consultorios médicos.
- Laboratorios clínicos.
- Ópticas.
- Restaurantes.
- Hoteles.
- Zapaterías.
- Tiendas de ropa.
- Papelerías.
- Servicios recreativos.
Además, dependiendo del estado o municipio, también es posible acceder a beneficios relacionados con transporte, salud, cultura, educación, asesoría jurídica, cursos, talleres y actividades recreativas.
Estos beneficios pueden aprovecharse sin importar si la persona recibe una pensión del IMSS, ISSSTE, la Pensión para el Bienestar o cualquier otra jubilación.
¿Qué hacer si nunca has usado tu credencial?
Si obtuviste tu credencial hace tiempo y nunca la has utilizado, todavía puedes comenzar a aprovecharla.
Lo primero es revisar que el documento esté en buen estado y que la fotografía permita identificar claramente a su titular. Posteriormente, se recomienda consultar el directorio de establecimientos participantes para conocer qué negocios cercanos ofrecen descuentos.
Además de promociones comerciales, muchas entidades organizan talleres, actividades deportivas, eventos culturales, cursos de computación y programas recreativos exclusivos para personas con credencial del INAPAM.
Aunque no usar la credencial no provoca que pierda vigencia, sí significa dejar pasar oportunidades para ahorrar dinero y acceder a servicios diseñados para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Por ello, el instituto invita a quienes ya cuentan con este documento a incorporarlo en sus compras y actividades cotidianas para aprovechar al máximo sus beneficios.