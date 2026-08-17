Reparan vialidades en Colosio, Balcones de la Aurora y González Cepeda, en Saltillo

Con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por las calles de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una atención permanente a la rehabilitación de vialidades en diferentes sectores, informó el alcalde Javier Díaz González. Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de reparación en diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores.

De igual manera, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” atendieron tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Francisco Arizpe y Ramos, en la colonia Balcones de la Aurora, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en esta vialidad.

Los trabajos también se extendieron a la colonia González Cepeda, donde se intervinieron distintos tramos de las calles Río Agua Naval y Río Bravo, en atención a las necesidades de los habitantes del sector. El alcalde Javier Díaz González destacó que la rehabilitación de vialidades forma parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de las personas que utilizan diariamente las calles de Saltillo.

Asimismo, resaltó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender los puntos que presentan deterioro, tanto en las principales avenidas y bulevares como en las calles de las colonias y barrios de la capital de Coahuila. El Gobierno Municipal reiteró que las cuadrillas continuarán trabajando en distintos sectores para atender las vialidades que requieren mantenimiento y contribuir a una mejor movilidad urbana.

Temas

Vialidad

Localizaciones

Coahuila Saltillo

