Reparan vialidades en Colosio, Balcones de la Aurora y González Cepeda, en Saltillo

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    Reparan vialidades en Colosio, Balcones de la Aurora y González Cepeda, en Saltillo
    El programa “Aquí Andamos” intervino tramos de pavimento deteriorado. CORTESÍA

Las labores en el bulevar Colosio abarcaron el tramo entre Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores

Con el propósito de mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por las calles de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una atención permanente a la rehabilitación de vialidades en diferentes sectores, informó el alcalde Javier Díaz González.

Como parte de estas acciones, se realizaron trabajos de reparación en diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y Los Pastores.

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De igual manera, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” atendieron tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Francisco Arizpe y Ramos, en la colonia Balcones de la Aurora, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en esta vialidad.

$!Las acciones abarcan tanto avenidas y bulevares principales como calles de colonias y barrios.
Las acciones abarcan tanto avenidas y bulevares principales como calles de colonias y barrios. CORTESÍA

Los trabajos también se extendieron a la colonia González Cepeda, donde se intervinieron distintos tramos de las calles Río Agua Naval y Río Bravo, en atención a las necesidades de los habitantes del sector.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la rehabilitación de vialidades forma parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de las personas que utilizan diariamente las calles de Saltillo.

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Asimismo, resaltó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender los puntos que presentan deterioro, tanto en las principales avenidas y bulevares como en las calles de las colonias y barrios de la capital de Coahuila.

El Gobierno Municipal reiteró que las cuadrillas continuarán trabajando en distintos sectores para atender las vialidades que requieren mantenimiento y contribuir a una mejor movilidad urbana.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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