Reparan vialidades en Real de Villas de la Aurora y bulevar Fundadores de Saltillo

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    Reparan vialidades en Real de Villas de la Aurora y bulevar Fundadores de Saltillo
    Cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron la calle Libertad, en la colonia Real de Villas de la Aurora. CORTESÍA

Cuadrillas municipales intervinieron dos vialidades deterioradas para mejorar la movilidad de automovilistas, peatones y usuarios del transporte

Dos vialidades de Saltillo fueron intervenidas como parte de los trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica que realiza de manera permanente el Gobierno Municipal en colonias, barrios y avenidas de la ciudad.

Las cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajaron en la calle Libertad, en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Francisco Arizpe y Ramos, a la altura de la colonia Real de Villas de la Aurora.

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$!Trabajadores municipales realizaron labores de rehabilitación en la lateral del bulevar Fundadores.
Trabajadores municipales realizaron labores de rehabilitación en la lateral del bulevar Fundadores. CORTESÍA

De manera paralela, personal municipal realizó labores sobre la vialidad lateral del bulevar Fundadores, entre la avenida Central y el bulevar Morelos, en el sentido de poniente a oriente.

Las acciones tienen como finalidad mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para quienes utilizan estas vialidades, tanto automovilistas como peatones y usuarios del transporte público.

El alcalde Javier Díaz González señaló que la rehabilitación de calles forma parte de las acciones que mantiene su administración para atender el deterioro de las vialidades y responder a las necesidades que se presentan en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos también consideran los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, a través del cual se canalizan solicitudes relacionadas con servicios municipales.

$!Los trabajos también consideran los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”.
Los trabajos también consideran los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”. cortesía

Díaz González reconoció además el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener el avance de los trabajos de rehabilitación de calles y avenidas de Saltillo.

Las intervenciones forman parte de las labores que el Municipio mantiene en diferentes puntos de la capital de Coahuila, con atención a vialidades que presentan daños en la carpeta asfáltica y que son utilizadas diariamente por residentes y visitantes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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