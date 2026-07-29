Réplica del Santo Cristo recorrerá los 18 municipios de la Diócesis de Saltillo

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    Réplica del Santo Cristo recorrerá los 18 municipios de la Diócesis de Saltillo
    La Diócesis de Saltillo busca fortalecer la transmisión de la devoción al Santo Cristo entre las nuevas generaciones. CORTESÍA

La ruta comenzará en 2027 e incluirá más de 90 parroquias y rectorías, una vez concluido el recorrido de la tilma guadalupana

La Diócesis de Saltillo llevará en 2027 una réplica del Santo Cristo de la Capilla por los 18 municipios que integran su jurisdicción eclesiástica, como parte de una peregrinación que busca acercar esta devoción a las comunidades y fortalecer la fe entre los feligreses.

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, informó que el recorrido comenzará una vez que concluya la peregrinación de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que actualmente visita distintas parroquias de la Diócesis.

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La nueva ruta contempla llegar a más de 90 parroquias y rectorías, con el propósito de que la imagen pueda ser venerada por las comunidades de los distintos municipios.

“Recuerden que en este momento está peregrinando la tilma de la Virgen de Guadalupe. No queremos empalmar las peregrinaciones y yo creo que, terminando este año que le estamos dedicando a la tilma de la Virgen de Guadalupe, iniciaremos tal vez un peregrinaje de una réplica del Santo Cristo para que vaya a todas las parroquias”, explicó el prelado.

BUSCAN LLEVAR LA DEVOCIÓN A NUEVAS GENERACIONES

González García pidió a los fieles permanecer atentos a la definición del calendario de visitas, pues la intención es que la réplica llegue a cada comunidad parroquial y rectoría que forma parte de la Diócesis de Saltillo.

“Estén atentos. Esperamos que pronto tengamos también la presencia del Santo Cristo en cada parroquia”, señaló.

El Obispo explicó además que la Catedral de Santiago cuenta con réplicas de menor tamaño que pueden ser llevadas por las familias a sus hogares, particularmente durante el novenario del Santo Cristo de la Capilla, como una forma de mantener esta tradición religiosa en el ámbito familiar.

$!La fiesta patronal en honor al Santo Cristo es la de mayor convocatoria en Saltillo.
La fiesta patronal en honor al Santo Cristo es la de mayor convocatoria en Saltillo. CORTESÍA

González García destacó que uno de los objetivos de la Diócesis es transmitir la devoción a las nuevas generaciones y mantener vigente una tradición que ha pasado de padres a hijos.

En este sentido, señaló que la participación de los Caballeros del Santo Cristo incorpora tanto a adultos como a jóvenes, lo que, consideró, refleja la continuidad de esta expresión de fe.

“Creo que la devoción la vamos pasando de generación en generación y debemos hacerlo con cariño y con gusto, sabiendo que Dios Nuestro Señor nos acompaña”, concluyó.

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