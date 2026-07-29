Réplica del Santo Cristo recorrerá los 18 municipios de la Diócesis de Saltillo

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, informó que el recorrido comenzará una vez que concluya la peregrinación de la tilma de la Virgen de Guadalupe, que actualmente visita distintas parroquias de la Diócesis.

La Diócesis de Saltillo llevará en 2027 una réplica del Santo Cristo de la Capilla por los 18 municipios que integran su jurisdicción eclesiástica, como parte de una peregrinación que busca acercar esta devoción a las comunidades y fortalecer la fe entre los feligreses.

La nueva ruta contempla llegar a más de 90 parroquias y rectorías, con el propósito de que la imagen pueda ser venerada por las comunidades de los distintos municipios.

“Recuerden que en este momento está peregrinando la tilma de la Virgen de Guadalupe. No queremos empalmar las peregrinaciones y yo creo que, terminando este año que le estamos dedicando a la tilma de la Virgen de Guadalupe, iniciaremos tal vez un peregrinaje de una réplica del Santo Cristo para que vaya a todas las parroquias”, explicó el prelado.

BUSCAN LLEVAR LA DEVOCIÓN A NUEVAS GENERACIONES

González García pidió a los fieles permanecer atentos a la definición del calendario de visitas, pues la intención es que la réplica llegue a cada comunidad parroquial y rectoría que forma parte de la Diócesis de Saltillo.

“Estén atentos. Esperamos que pronto tengamos también la presencia del Santo Cristo en cada parroquia”, señaló.

El Obispo explicó además que la Catedral de Santiago cuenta con réplicas de menor tamaño que pueden ser llevadas por las familias a sus hogares, particularmente durante el novenario del Santo Cristo de la Capilla, como una forma de mantener esta tradición religiosa en el ámbito familiar.