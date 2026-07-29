Sin denuncia formal por daños a santo patrono de San Buenaventura: FGE

A pesar de la indignación que generó el acto de vandalismo contra la imagen de San Buenaventura, santo patrono de la parroquia del mismo nombre, la Fiscalía General del Estado Delegación Centro aún no ha recibido una denuncia formal por estos hechos, informó el titular Everardo Lazo Chapa. El funcionario explicó que el delito de daños se persigue por querella, por lo que es indispensable que la parte afectada acuda ante el Ministerio Público para presentar la denuncia y así poder integrar una carpeta de investigación.

“Hasta el momento nosotros no tenemos ninguna denuncia al respecto. Hay que recordar que ese tipo de delitos de daños es un hecho que se sigue por querella, por instancia de la parte ofendida. Una vez que tengamos la querella interpuesta iniciaremos las investigaciones”, indicó. Lazo Chapa precisó que, aunque la Fiscalía tuvo conocimiento del caso a través de las redes sociales y de la difusión pública del hecho, legalmente no puede iniciar una investigación sin que exista la denuncia correspondiente. “Invitamos a los ofendidos para que asistan a las instalaciones de la Fiscalía, nos narren los hechos y podamos integrar una carpeta de investigación para posteriormente judicializar el asunto”, agregó. El delegado explicó que en muchos casos la autoridad conoce de hechos ocurridos en la región mediante publicaciones en redes sociales; sin embargo, recalcó que estas no sustituyen el requisito legal de presentar una denuncia o querella cuando se trata de delitos que no se persiguen de oficio.

El caso salió a la luz luego de que la Parroquia San Buena informara que durante la madrugada del martes 28 de julio la imagen de San Buenaventura, ubicada en el exterior del templo, fue objeto de un acto de vandalismo que la dejó severamente dañada. A través de un comunicado, la comunidad parroquial lamentó lo ocurrido al señalar que, además del daño material, el hecho representa una falta de respeto hacia un lugar sagrado y a los símbolos de la fe católica. Asimismo, hizo un llamado a la oración por la paz y la conversión de quienes cometieron el acto, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad.

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