Saltillo: Urgen reglas de micromovilidad y rediseño vial tras muerte en scooter

Alejandro Dávila Flores, académico de la UAdeC e integrante de la Coalición Movilidad Segura, indicó que la primera acción pendiente es armonizar las leyes estatales con la legislación federal en la materia.

Tras el reciente fallecimiento de un joven que fue arrollado mientras utilizaba un scooter eléctrico en Saltillo, especialistas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) destacaron la necesidad urgente de modificar el marco legal y el diseño urbano.

El especialista recordó que en 2022 el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), la cual incorpora las nuevas formas de movilidad como los vehículos ligeros asistidos con motores eléctricos.

Sobre este mismo tema, el urbanista y docente de la UAdeC, José Ruiz Fernández, agregó que además es necesaria la armonización del marco jurídico local, ya que la ley federal contempla a la micromovilidad únicamente bajo la denominación de vehículo no motorizado.

“Se requiere además que, a nivel municipal, se establezcan previsiones reglamentarias adecuadas, suficientes, detalladas y exhaustivas sobre la forma de incorporar esta forma de movilidad a la oferta de movilidad de nuestra ciudad”, expuso.

Dávila Flores detalló que en noviembre el estado de Coahuila cumplirá cuatro años de rezago en el tiempo establecido para adecuar su normatividad, siendo uno de los diez estados del país que tiene esta tarea pendiente.

Por su parte, Ruiz Fernández agregó que para adoptar la micromovilidad como alternativa real se debe incluir un efectivo control de velocidades, así como la designación de carriles específicos y compartidos con superficies seguras.

“Garantizar reglas mínimas de convivencia atendiendo a la vulnerabilidad de sus usuarios respecto de vehículos motorizados, que pueden generar a los primeros daños severos en caso de un siniestro, como fue el lamentable caso del joven Edson”, señaló.

En ese sentido, Dávila Flores resaltó que es fundamental atender los nuevos límites de velocidad planteados en la Ley General para vialidades primarias, secundarias y de acceso controlado.

“La velocidad es uno de los principales factores que generan los accidentes y generan también la mortalidad por siniestros viales”, afirmó.

DISEÑO URBANO Y SEGURIDAD PEATONAL

Los especialistas abordaron también el impacto del diseño de las calles. Dávila Flores explicó que los siniestros ocurren en muchas ocasiones porque el espacio disponible para la movilidad está mal señalizado, lo que provoca desperdicio del mismo.

El integrante de la Coalición Movilidad Segura detalló que, de acuerdo a los datos de defunciones del último informe, el medio de transporte más peligroso en Saltillo son las suelas de los zapatos, superando la vulnerabilidad de los motociclistas.

“Lo que es paradójico es que el peatón, que es el usuario de la movilidad más desprotegido, el que genera menos efectos adversos, que ocupa menos espacio, que no genera contaminación, sea el más expuesto a los siniestros de vialidad”, comentó.

Para mitigar esta inseguridad, Dávila Flores propuso que los cruces en las intersecciones estén bien delimitados y construir orejas de banqueta en los puntos de mayor riesgo para acortar las distancias y evitar las vueltas continuas de los automóviles.

Finalmente, respecto al caso específico del reciente siniestro vial, Ruiz Fernández consideró indispensable identificar los hechos a partir del peritaje resultante de este deceso.

El urbanista concluyó que es necesario documentar lo que falló en este incidente para considerarlo directamente en las modificaciones reglamentarias y en la integración de la política pública municipal.