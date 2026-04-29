Movilidad digital gana terreno: 25% de saltillenses recurre a apps

En una ciudad impulsada por la actividad industrial y su articulación con el corredor Saltillo–Ramos Arizpe, las plataformas digitales han redefinido la forma de desplazarse. En ese entorno, inDrive presentó su reporte de impacto en México, elaborado por la Asociación de Internet México (AIMX), con indicadores que muestran su consolidación en la capital coahuilense. Actualmente, cerca del 25% de la población de la zona metropolitana utiliza activamente la aplicación, con decenas de miles de viajes diarios que evidencian su integración en la dinámica urbana.

CONFIANZA OPERATIVA Y HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN Uno de los datos más sólidos del informe es el desempeño en materia de seguridad: el 99.99% de los trayectos concluye sin incidentes confirmados, mientras que la tasa local se ubica 46.44% por debajo del promedio nacional de la plataforma. Este resultado se apoya en un ecosistema de protección que incluye grabación de audio, verificación de conductores, monitoreo en tiempo real, mensajería cifrada y llamadas seguras dentro de la aplicación, mecanismos diseñados para resguardar la información personal y la integridad de quienes utilizan el servicio. NEGOCIACIÓN DIRECTA Y AHORRO A USUARIOS El modelo “persona a persona” distingue a la plataforma al permitir que pasajeros y conductores acuerden la tarifa, lo que se traduce en un ahorro promedio de hasta 23% por viaje, de acuerdo con el reporte de la AIMX. Este esquema ha facilitado el acceso a opciones de transporte más asequibles en contextos donde el costo es un factor determinante.

Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México, señaló que el comportamiento observado en Saltillo confirma la adopción del modelo en ciudades con fuerte dinamismo industrial, donde la tecnología responde a necesidades concretas de movilidad con mayor control para los usuarios. El crecimiento de inDrive en la región se inserta en una tendencia nacional: la expansión de soluciones digitales de transporte en ciudades intermedias, lo que contribuye a consolidar entornos urbanos más conectados, eficientes y transparentes.

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