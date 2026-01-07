Reportan robo en Plaza al norte de Saltillo; ladrón entró con llave a local (video)
Propietarios de la sala de belleza Diva Estética siguen a la espera de avances en la investigación del robo ocurrido en Plaza San Patricio
Uno de los locatarios de la Plaza San Patricio, ubicada al norte de Saltillo, reportó el allanamiento y robo de su negocio, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados en la búsqueda del responsable.
El pasado 26 de diciembre, la administración de la plaza, ubicada en la esquina de las avenidas Eulalio Gutiérrez y Moctezuma, recibió el reporte de los propietarios de la sala de belleza Diva Estética, quienes informaron que su local había sido allanado.
De acuerdo con los involucrados, el caso fue reportado de inmediato ante las autoridades, a quienes detallaron que los ladrones sustrajeron dinero y al menos un teléfono celular del negocio.
El robo ocurrió aproximadamente a las 21:11 horas, en una zona concurrida, junto a un supermercado y en proximidad de varios bares.
Una de las preocupaciones de los afectados es que el presunto responsable ingresó al local utilizando una llave, la cual incluso se quedó atorada en el cerrojo; esta llave fue entregada a las autoridades como evidencia.
Hasta el momento, los afectados continúan a la espera de que se localice al sujeto; sin embargo, tras 10 días no se ha reportado ningún avance en la investigación.