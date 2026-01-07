Reportan robo en Plaza al norte de Saltillo; ladrón entró con llave a local (video)

Uno de los locatarios de la Plaza San Patricio, ubicada al norte de Saltillo, reportó el allanamiento y robo de su negocio, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados en la búsqueda del responsable.

El pasado 26 de diciembre, la administración de la plaza, ubicada en la esquina de las avenidas Eulalio Gutiérrez y Moctezuma, recibió el reporte de los propietarios de la sala de belleza Diva Estética, quienes informaron que su local había sido allanado.

De acuerdo con los involucrados, el caso fue reportado de inmediato ante las autoridades, a quienes detallaron que los ladrones sustrajeron dinero y al menos un teléfono celular del negocio.