Reportan robo en Plaza al norte de Saltillo; ladrón entró con llave a local (video)

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Reportan robo en Plaza al norte de Saltillo; ladrón entró con llave a local (video)
    Propietarios continúan a la espera de avances en la investigación, luego de 10 días sin resultados. FOTO: ARMANDO RÍOS

Propietarios de la sala de belleza Diva Estética siguen a la espera de avances en la investigación del robo ocurrido en Plaza San Patricio

Uno de los locatarios de la Plaza San Patricio, ubicada al norte de Saltillo, reportó el allanamiento y robo de su negocio, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados en la búsqueda del responsable.

El pasado 26 de diciembre, la administración de la plaza, ubicada en la esquina de las avenidas Eulalio Gutiérrez y Moctezuma, recibió el reporte de los propietarios de la sala de belleza Diva Estética, quienes informaron que su local había sido allanado.

De acuerdo con los involucrados, el caso fue reportado de inmediato ante las autoridades, a quienes detallaron que los ladrones sustrajeron dinero y al menos un teléfono celular del negocio.

El robo ocurrió aproximadamente a las 21:11 horas, en una zona concurrida, junto a un supermercado y en proximidad de varios bares.

Una de las preocupaciones de los afectados es que el presunto responsable ingresó al local utilizando una llave, la cual incluso se quedó atorada en el cerrojo; esta llave fue entregada a las autoridades como evidencia.

Hasta el momento, los afectados continúan a la espera de que se localice al sujeto; sin embargo, tras 10 días no se ha reportado ningún avance en la investigación.

Temas


Robos
delitos

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

