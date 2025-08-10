Reportan vecinos constante presencia de aguas negras cerca del bulevar Colosio, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Reportan vecinos constante presencia de aguas negras cerca del bulevar Colosio, al norte de Saltillo
    Vecinos señalan que el problema lleva al menos dos semanas sin solución. FOTO: ARMANDO RIOS/ VANGUARDIA

Se presume que las aguas negras provienen de colonias cercanas como La Aurora y Libertad, generando posibles focos de infección que ponen en riesgo la salud

Vecinos del norte de Saltillo denunciaron que, de forma premeditada, una de las salidas de drenaje de las colonias cercanas al bulevar Luis Donaldo Colosio comenzó a expulsar aguas negras que han llegado a senderos y callejones, provocando malestar y malos olores entre los propietarios.

El reporte fue realizado por una vecina del callejón San Francisco, en la colonia Los González, ubicada entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Eulalio Gutiérrez.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor ebrio tras impactar luminaria en Ramos Arizpe

De acuerdo con la denunciante, quien habita en dicho callejón, desde hace aproximadamente dos semanas se ha registrado la salida de drenaje con desechos humanos, los cuales han quedado casi al pie de una de las casas cercanas al arroyo.

Salma Bujaidar explicó que la situación se presenta de forma intermitente: durante dos días la salida de aguas negras es constante y, en otros momentos, la descarga parece estar más controlada.

Según el testimonio de la vecina, uno de los trabajadores de una vivienda cercana realizó un recorrido para identificar el origen de los desechos y concluyó que probablemente provengan de colonias como La Aurora y Libertad.

Ante esta problemática, la vecina hizo un llamado a las autoridades municipales para que intervengan, advirtiendo que, más allá de los malos olores, la situación puede generar focos de infección que pongan en riesgo la salud de las familias de la zona.

Temas


Calles
Problema

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Escándalos familiares: La tristeza de López Obrador
Los ingredientes para un lunch básico para este regreso a clases, han reportado fuertes incrementos.

Saltillo: ingredientes para lunch suben hasta 51% previo al regreso a clases
“Oye, quiero ser completamente sincero: mi visaexpira en febrero y tendré que irme del país”.

Mi prueba de compatibilidad matrimonial de siete semanas
El boleto de Saltillo a Monterrey tendrá un precio de 89 pesos; hacia Méxco costará 629 pesos.

Flix tendrá ruta Saltillo-Monterrey a solo 89 pesos
true

Catón, una voz universal
Saltillo, como la capital de Coahuila, está implementando acciones con los ajustes que se contemplan en las leyes federales.

Coahuila: cumple tres años en rezago la armonización de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
true

Torreón: El horror como mensaje... debajo del puente Solidaridad
El Callejón Cuauhtémoc, conocido antiguamente como El Callejón del Diablo.

La leyenda del Callejón del Diablo en Saltillo: el misterio más famoso detrás de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila