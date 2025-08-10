Reportan vecinos constante presencia de aguas negras cerca del bulevar Colosio, al norte de Saltillo

Vecinos del norte de Saltillo denunciaron que, de forma premeditada, una de las salidas de drenaje de las colonias cercanas al bulevar Luis Donaldo Colosio comenzó a expulsar aguas negras que han llegado a senderos y callejones, provocando malestar y malos olores entre los propietarios.

El reporte fue realizado por una vecina del callejón San Francisco, en la colonia Los González, ubicada entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Eulalio Gutiérrez.

De acuerdo con la denunciante, quien habita en dicho callejón, desde hace aproximadamente dos semanas se ha registrado la salida de drenaje con desechos humanos, los cuales han quedado casi al pie de una de las casas cercanas al arroyo.

Salma Bujaidar explicó que la situación se presenta de forma intermitente: durante dos días la salida de aguas negras es constante y, en otros momentos, la descarga parece estar más controlada.

Según el testimonio de la vecina, uno de los trabajadores de una vivienda cercana realizó un recorrido para identificar el origen de los desechos y concluyó que probablemente provengan de colonias como La Aurora y Libertad.

Ante esta problemática, la vecina hizo un llamado a las autoridades municipales para que intervengan, advirtiendo que, más allá de los malos olores, la situación puede generar focos de infección que pongan en riesgo la salud de las familias de la zona.