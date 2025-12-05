Policía Ambiental de Saltillo rescata casi 400 animales silvestres en 2025

En Saltillo, las especies silvestres que se desorientan y terminan dentro de viviendas, escuelas o empresas cuentan con un aliado: la Policía Ambiental, unidad especializada de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La corporación informó que, en lo que va del año, se han atendido 394 reportes relacionados con la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, con el objetivo de asegurar y reubicar a los animales en condiciones seguras.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que para el alcalde Javier Díaz González la protección de la fauna local es una prioridad, motivo por el cual la Policía Ambiental se mantiene activa y capacitada.