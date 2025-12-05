Policía Ambiental de Saltillo rescata casi 400 animales silvestres en 2025
Elementos municipales atienden fauna silvestre que ingresa a zonas urbanas
En Saltillo, las especies silvestres que se desorientan y terminan dentro de viviendas, escuelas o empresas cuentan con un aliado: la Policía Ambiental, unidad especializada de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La corporación informó que, en lo que va del año, se han atendido 394 reportes relacionados con la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, con el objetivo de asegurar y reubicar a los animales en condiciones seguras.
Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que para el alcalde Javier Díaz González la protección de la fauna local es una prioridad, motivo por el cual la Policía Ambiental se mantiene activa y capacitada.
Jessica Martínez Terrazas, titular de la unidad, detalló que entre las especies reubicadas se encuentran osos negros, tlacuaches, aves rapaces, serpientes, mapaches, cacomixtles, zorros, venados y diversos tipos de cotorros. Explicó que el equipo trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales, así como con instituciones como el Museo del Desierto, para garantizar el bienestar de cada ejemplar.
“Dependiendo del caso, algunos animales requieren revisión veterinaria, tratamiento o alojamiento temporal para su recuperación antes de regresar a su hábitat natural”, indicó Martínez Terrazas. Entre los reportes más comunes se encuentran serpientes en casas y escuelas, zorros y osos que se aproximan a fraccionamientos, además de aves lesionadas en vialidades.
La titular de la Policía Ambiental exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de fauna fuera de su entorno natural al número 844-414-11-14, a fin de evitar riesgos tanto para las personas como para los propios animales.