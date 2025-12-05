Policía Ambiental de Saltillo rescata casi 400 animales silvestres en 2025

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Policía Ambiental de Saltillo rescata casi 400 animales silvestres en 2025
    La intención principal es reubicar a los animales y proteger tanto a la fauna como a la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

Elementos municipales atienden fauna silvestre que ingresa a zonas urbanas

En Saltillo, las especies silvestres que se desorientan y terminan dentro de viviendas, escuelas o empresas cuentan con un aliado: la Policía Ambiental, unidad especializada de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La corporación informó que, en lo que va del año, se han atendido 394 reportes relacionados con la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas, con el objetivo de asegurar y reubicar a los animales en condiciones seguras.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que para el alcalde Javier Díaz González la protección de la fauna local es una prioridad, motivo por el cual la Policía Ambiental se mantiene activa y capacitada.

$!Entre las especies reubicadas están osos negros, tlacuaches, aves rapaces, serpientes, mapaches, cacomixtles, zorros, venados y cotorros.
Entre las especies reubicadas están osos negros, tlacuaches, aves rapaces, serpientes, mapaches, cacomixtles, zorros, venados y cotorros. FOTO: CORTESÍA

Jessica Martínez Terrazas, titular de la unidad, detalló que entre las especies reubicadas se encuentran osos negros, tlacuaches, aves rapaces, serpientes, mapaches, cacomixtles, zorros, venados y diversos tipos de cotorros. Explicó que el equipo trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales, así como con instituciones como el Museo del Desierto, para garantizar el bienestar de cada ejemplar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Tránsito emite recomendaciones por desfile navideño de Coca-Cola y peregrinaciones

“Dependiendo del caso, algunos animales requieren revisión veterinaria, tratamiento o alojamiento temporal para su recuperación antes de regresar a su hábitat natural”, indicó Martínez Terrazas. Entre los reportes más comunes se encuentran serpientes en casas y escuelas, zorros y osos que se aproximan a fraccionamientos, además de aves lesionadas en vialidades.

La titular de la Policía Ambiental exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de fauna fuera de su entorno natural al número 844-414-11-14, a fin de evitar riesgos tanto para las personas como para los propios animales.

Temas


Animales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington.

Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
La operadora municipal afirmó cumplir con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas
Hasta enero... la inflación

Hasta enero
true

UAdeC: Nuestra universidad siempre con penurias, pues ¿cómo la administran?
true

Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores
La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel pasara por alto a Trump para su prestigioso Premio Nobel de la Paz en octubre.

Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz
La planta Nochebuena es tóxica para gatos y perros.

La Nochebuena es tóxica para gatos y perros: Conoce AQUÍ los síntomas