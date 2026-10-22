Rescatan a adolescente de 14 años tras quedar atrapada en alcantarilla, en Saltillo

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    Rescatan a adolescente de 14 años tras quedar atrapada en alcantarilla, en Saltillo
    Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas y de corte para sacar la extremidad de la adolescente. ULISES MARTÍNEZ

La joven regresaba de la Secundaria 95 cuando uno de sus pies se introdujo en una abertura; rescatistas utilizaron herramientas para liberarla y fue valorada por personal de emergencia

Victoria Guadalupe, de 14 años, fue rescatada por elementos del cuerpo de Bomberos luego de que su pierna derecha quedara atrapada en una alcantarilla cuando caminaba de regreso a su casa tras salir de la Secundaria 95, en Saltillo.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Carlos Salazar y Novena, donde la estudiante transitaba a pie cuando uno de sus pies se introdujo accidentalmente en la abertura de la alcantarilla.

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Al percatarse de lo ocurrido, testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia para auxiliar a la adolescente, quien no podía liberar su pierna por sus propios medios.

$!Elementos de Bomberos realizaron maniobras para liberar a la estudiante en el cruce de Carlos Salazar y Novena.
Elementos de Bomberos realizaron maniobras para liberar a la estudiante en el cruce de Carlos Salazar y Novena. ULISES MARTÍNEZ

Minutos después, personal de Bomberos arribó al lugar para realizar las maniobras necesarias y evitar que la menor sufriera mayores lesiones durante el rescate.

Con ayuda de herramientas hidráulicas y de corte, los rescatistas trabajaron para liberar la extremidad de Victoria y sacarla de la alcantarilla.

$!Socorristas de Bomberos y de la Cruz Roja valoraron a la menor después de que fue liberada.
Socorristas de Bomberos y de la Cruz Roja valoraron a la menor después de que fue liberada. ULISES MARTÍNEZ

Una vez que fue puesta a salvo, la adolescente fue valorada por socorristas de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes determinaron que no presentaba lesiones graves.

Finalmente, fue trasladada a su domicilio en una ambulancia, debido a que tenía dificultades para caminar. Posteriormente, acudiría por sus propios medios a recibir atención médica para valorar las posibles lesiones que sufrió durante el incidente.

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