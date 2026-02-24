Rescatan a albañil que se accidentó en construcción, en Saltillo

Un albañil que se encontraba transportando arena para la construcción de un aljibe sufrió una caída, por lo que fue necesario el apoyo de las autoridades para realizar las labores de rescate.

Todo ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde en una residencia en construcción ubicada en el cruce de Quinta Nogalar y Quinta de Lourdes, dentro del fraccionamiento Quinta Real. José Alberto N., de 58 años de edad, participaba en la obra junto a una cuadrilla de albañiles.

El afectado era el encargado de transportar la arena en cubetas para sus compañeros. Sufrió una caída con todo y tina, y cayó al fondo de la cisterna, que mide cerca de dos metros. Al presentar una lesión en la cadera, esto le impidió levantarse, por lo que fue necesario llamar a la línea de emergencias 911. Al lugar se aproximó una ambulancia de la Cruz Roja, con apoyo de un camión de rescate urbano de la Estación Tres de Bomberos.

Se informó que se utilizó una camilla metálica y un tripié para las labores de rescate y extracción. Las maniobras duraron cerca de 15 minutos y posteriormente el afectado fue abordado en la ambulancia 204, que se encargó de trasladarlo a la Clínica 2 del Seguro Social. Su estado de salud se reporta estable y, tras el accidente, las labores de construcción fueron suspendidas por personal de Protección Civil.