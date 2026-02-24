Rescatan a albañil que se accidentó en construcción, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 febrero 2026
    Rescatan a albañil que se accidentó en construcción, en Saltillo
    El trabajador fue trasladado por paramédicos.

Fue en una residencia en construcción ubicada en fraccionamiento Quinta Real, al norte de Saltillo

Un albañil que se encontraba transportando arena para la construcción de un aljibe sufrió una caída, por lo que fue necesario el apoyo de las autoridades para realizar las labores de rescate.

Todo ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde en una residencia en construcción ubicada en el cruce de Quinta Nogalar y Quinta de Lourdes, dentro del fraccionamiento Quinta Real. José Alberto N., de 58 años de edad, participaba en la obra junto a una cuadrilla de albañiles.

TE PUEDE INTERESAR: Sujeto prende fuego a un predio, al sur de Saltillo

El afectado era el encargado de transportar la arena en cubetas para sus compañeros. Sufrió una caída con todo y tina, y cayó al fondo de la cisterna, que mide cerca de dos metros. Al presentar una lesión en la cadera, esto le impidió levantarse, por lo que fue necesario llamar a la línea de emergencias 911. Al lugar se aproximó una ambulancia de la Cruz Roja, con apoyo de un camión de rescate urbano de la Estación Tres de Bomberos.

Se informó que se utilizó una camilla metálica y un tripié para las labores de rescate y extracción. Las maniobras duraron cerca de 15 minutos y posteriormente el afectado fue abordado en la ambulancia 204, que se encargó de trasladarlo a la Clínica 2 del Seguro Social. Su estado de salud se reporta estable y, tras el accidente, las labores de construcción fueron suspendidas por personal de Protección Civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Enrique Ayala, presidente de la OCV afirma que la violencia que azota al País, no ha impactado a Coahuila.

Coahuila se mantiene como destino confiable ante panorama nacional de inseguridad: OCV
La definición de los participantes marcará el futuro de la acerera, que permanece en concurso mercantil y con operaciones paralizadas.

Semana clave para la subasta de AHMSA: concluye plazo de impugnaciones y el 27 será la puja
Manolo Jiménez afirmó que más de 10 mil elementos de seguridad vigilan el Estado.

En Coahuila no se ha registrado ningún incidente relacionado con la captura de ‘El Mencho’: Manolo Jiménez
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que proyectos internacionales que estaban en pausa han comenzado a reactivarse en la entidad.

Inversión extranjera se reactiva en Coahuila pese a panorama nacional, afirma Manolo Jiménez

Un estudio de Buró Parlamentario analizó más de 13 mil intervenciones de legisladores federales, detectando un incremento en el uso de la inteligencia artificial.

Detectan aumento de hasta 70% en uso de IA en discursos del Congreso
Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados

Saltillo: desaparición de ruta 2A provoca aumentos de tiempo en traslados
Caballo de Troya

Caballo de Troya
true

Los dos mejores momentos de las Fuerzas Armadas