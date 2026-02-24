Sujeto prende fuego a un predio, al sur de Saltillo

Un lote baldío ubicado al sur de Saltillo se incendió presuntamente a causa de un solitario delincuente, lo que movilizó al cuerpo de bomberos. Todo se inició en el camino vecinal a General Cepeda, a la altura de la colonia Ampliación Rincón de los Pastores.

Se originaron enormes columnas de humo que pudieron apreciarse desde los bulevares Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe de la Maza. Según vecinos, el incendio fue provocado por un joven con aspecto pandillero que vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra.

También mencionaron haberle tomado una fotografía con un teléfono celular, la cual fue compartida con elementos de la Policía Preventiva Municipal. El incendio afectó pastizales en una extensión cercana a los 900 metros lineales, por lo que se realizó el reporte al sistema de emergencias 911.

Una cisterna de la estación sur de Bomberos, apoyada por ocho voluntarios, logró controlar la situación en un lapso de una hora y media.