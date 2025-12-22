Rescatan a dos personas tras volcadura de camión de carga, en Saltillo

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Rescatan a dos personas tras volcadura de camión de carga, en Saltillo
    Los heridos fueron trasladados a un hospital en código amarillo.

Un joven de 18 años tuvo que ser sacado de los fierros y llevado al hospital

Un aparatoso accidente con volcadura se registró este día en el cruce del bulevar Coss y la calle Armillita, en Saltillo, dejando como saldo dos personas lesionadas y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

Como presunto responsable del percance fue señalado Julio Roberto Hidalgo Robles, de 21 años de edad, quien conducía un vehículo de color negro y, presuntamente, quitó el derecho de paso a una unidad de transporte de carga.

El lesionado fue identificado como Luis Emilio Leyva, de 18 años, quien quedó atrapado al interior del vehículo pesado y requirió maniobras especializadas de rescate que se prolongaron por más de una hora.

De acuerdo con el agente de Tránsito, Christopher Mata, el incidente ocurrió cuando el conductor del automóvil negro intentó incorporarse a la vía principal sin la debida precaución, lo que provocó que el camión perdiera el control y volcara.

“Un vehículo circulaba de norte a sur sobre la calle Armillita; al quitarle el derecho de paso al camión, este pierde el control y termina volcando”, explicó el oficial Mata al detallar la dinámica del accidente.

Una vez liberado, Luis Emilio fue valorado por paramédicos. A pesar de la magnitud del percance, se informó que sus lesiones no ponen en riesgo su vida, aunque fue necesario su traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica.

“Ambos lesionados fueron trasladados a la Clínica 82 en código amarillo”, confirmó el agente de Tránsito, en referencia a las dos personas heridas tras el fuerte impacto registrado en esta transitada zona de la ciudad.

Debido a la posición en la que quedó la pesada unidad, las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo volcado.

“Por ahora, se pide a la ciudadanía que tome rutas alternas y maneje con precaución”, señaló el oficial.

En cuanto a las causas del accidente, el agente Mata descartó de manera preliminar el consumo de alcohol u otras sustancias. “Hasta el momento no se observa que alguna de las personas involucradas se encuentre bajo los efectos del alcohol”, puntualizó.

Finalmente, el oficial indicó que Julio Roberto Hidalgo Robles probablemente quedará a disposición de las autoridades correspondientes para la realización de los peritajes y el deslinde de responsabilidades legales.

