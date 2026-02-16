Saltillo: fallece hombre en situación de calle tras ser reportado atropellado y golpeado

En el interior de las instalaciones de la Cruz Roja, falleció un hombre de aproximadamente 50 años, en situación de calle, quien había sido reportado como atropellado y golpeado en los alrededores de la central de autobuses de Saltillo.

Alrededor de las 05:30 horas de este lunes, socorristas de la Cruz Roja acudieron al cruce de Antonio Cárdenas y Luis Echeverría Álvarez, frente al comercio denominado “Pollo Loco”, tras recibir el reporte de una persona lesionada.

