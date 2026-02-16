Saltillo: fallece hombre en situación de calle tras ser reportado atropellado y golpeado

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Saltillo: fallece hombre en situación de calle tras ser reportado atropellado y golpeado
    El cuerpo fue trasladado al Semefo mientras se determina la causa de muerte. ULISES MARTÍNEZ

El Hospital General no pudo recibir al hombre debido a falta de espacio, por lo que fue atendido en la Cruz Roja

En el interior de las instalaciones de la Cruz Roja, falleció un hombre de aproximadamente 50 años, en situación de calle, quien había sido reportado como atropellado y golpeado en los alrededores de la central de autobuses de Saltillo.

Alrededor de las 05:30 horas de este lunes, socorristas de la Cruz Roja acudieron al cruce de Antonio Cárdenas y Luis Echeverría Álvarez, frente al comercio denominado “Pollo Loco”, tras recibir el reporte de una persona lesionada.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a chofer y aseguran camión tras muerte de peatón en Saltillo

$!El hombre, en situación de calle, fue trasladado a la Cruz Roja debido a la falta de espacio en el hospital.
El hombre, en situación de calle, fue trasladado a la Cruz Roja debido a la falta de espacio en el hospital. ULISES MARTÍNEZ

En un principio, se informó que el hombre aparentemente había sido atropellado; posteriormente se manejó que podría haber sido golpeado. Los paramédicos lo auxiliaron y lo trasladaron a las instalaciones del Hospital General. Sin embargo, la atención no fue posible debido a que el nosocomio se encontraba lleno, por lo que fue ingresado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde se le intubó debido a la gravedad de sus lesiones.

$!Autoridades buscan identificar al hombre y localizar a sus familiares para la entrega del cuerpo.
Autoridades buscan identificar al hombre y localizar a sus familiares para la entrega del cuerpo. ULISES MARTÍNEZ

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el hombre no logró sobrevivir. Aunque las autoridades no observaron lesiones externas, se presume que pudo haber sufrido daños internos, situación que se confirmará en la necropsia correspondiente.

El cuerpo del hombre, aún sin identificar, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte y se buscará localizar a sus familiares para la entrega del cuerpo y que puedan darle el último adiós.

