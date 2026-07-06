Rescatan a mujer que cayó al fondo de una cripta, en Saltillo

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Saltillo
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    Rescatan a mujer que cayó al fondo de una cripta, en Saltillo
    Paramédicos trasladaron a la mujer a un hospital para descartar lesiones.
    Rescatan a mujer que cayó al fondo de una cripta, en Saltillo
    Rescatan a mujer que cayó al fondo de una cripta, en Saltillo

Al momento de ir a despedir a un ser querido al panteón Santo Cristo, no se percató de que había una tumba abierta

Cuando visitaba el panteón Santo Cristo para despedir a uno de sus seres queridos, una mujer cayó al fondo de una cripta.

El incidente movilizó a paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes utilizaron un tripié para realizar maniobras de rescate vertical.

Tras aproximadamente media hora de labores, los rescatistas lograron extraer a Lucía N., de 57 años, quien fue abordada a una ambulancia particular. Posteriormente fue trasladada de urgencia a la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde sería valorada para descartar fracturas en las piernas.

De acuerdo con información no oficial, la afectada se encontraba entre la multitud de visitantes en el camposanto, ubicado sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en la colonia Avícola.

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Presuntamente, no se percató de que varias criptas carecen de tapa y se encuentran al nivel del piso, sin contar con cintas o señalamientos preventivos. Al dar un mal paso, cayó a una profundidad aproximada de dos metros y medio, donde permaneció inmovilizada durante varios minutos.

Minutos después arribaron los cuerpos de emergencia, quienes le brindaron atención prehospitalaria y verificaron su estado de salud. Finalmente, la mujer fue trasladada al citado centro médico, donde permanecerá internada mientras recibe atención especializada.

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