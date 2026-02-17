Rescatan de un árbol a gato lesionado tras ser atropellado en Saltillo

Personal del Cuerpo de Bomberos atendió y realizó el rescate de un felino que fue atropellado en la colonia Ignacio Zaragoza en Saltillo. Tras el incidente, el gato, lesionado, trepó a un árbol. Una joven que lo vio dio aviso al número de emergencias 911 y se hizo cargo del animal después del rescate.

Minutos antes de las 09:00 horas, Fernanda ¨N¨ se dirigía a su trabajo cuando observó que un automóvil atropelló al gato. El responsable se retiró del lugar sin detenerse, por lo que ella se quedó para intentar ayudar al animal.

