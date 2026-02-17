Rescatan de un árbol a gato lesionado tras ser atropellado en Saltillo

Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Bomberos rescataron a un gato atropellado que trepó a un árbol en la colonia Ignacio Zaragoza. ULISES MARTÍNEZ

Una joven alertó a los bomberos tras ver a un gato atropellado trepando un árbol; el felino fue rescatado y llevado al veterinario

Personal del Cuerpo de Bomberos atendió y realizó el rescate de un felino que fue atropellado en la colonia Ignacio Zaragoza en Saltillo. Tras el incidente, el gato, lesionado, trepó a un árbol. Una joven que lo vio dio aviso al número de emergencias 911 y se hizo cargo del animal después del rescate.

Minutos antes de las 09:00 horas, Fernanda ¨N¨ se dirigía a su trabajo cuando observó que un automóvil atropelló al gato. El responsable se retiró del lugar sin detenerse, por lo que ella se quedó para intentar ayudar al animal.

Uno de los rescatistas logró alcanzar al felino y descender con él sin que sufriera más lesiones. ULISES MARTÍNEZ

Al intentar tomarlo, el felino, asustado y alterado por lo ocurrido, subió a un árbol. Tras varios intentos fallidos por capturarlo, la joven decidió llamar al número de emergencias solicitando apoyo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar. Al entrevistarse con la joven, esta explicó los hechos y los rescatistas comenzaron con los trabajos para salvar al gato.

El gato, con lesiones y desprendimiento de piel, fue llevado a un veterinario para su atención. ULISES MARTÍNEZ

Inicialmente se colocó una escalera de tamaño estándar, pero al subir el felino se asustó y trepó aún más alto, generando riesgo de que pudiera caer. Por ello, se utilizó una escalera más grande y se aseguró correctamente. Uno de los rescatistas subió cuidadosamente por los peldaños, se acercó lo suficiente al felino y logró tomarlo para descender con él sin incidentes.

El gato presentaba una lesión y desprendimiento de piel. Fue colocado en una jaula y llevado por la joven a un veterinario, quien se encargará de su atención médica. La joven avisó a su trabajo que no acudiría ese día para poder cuidar del felino y sus lesiones.

