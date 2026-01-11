Resguardan a dos personas en refugio tras activarse ‘Operativo Abrigo’ en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 11 enero 2026
    Resguardan a dos personas en refugio tras activarse ‘Operativo Abrigo’ en Ramos Arizpe
    Dos hombres en situación de calle aceptaron el traslado al refugio temporal habilitado por el municipio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una de las personas localizadas rechazó el traslado al refugio y decidió permanecer en la vía pública, aunque recibió apoyo básico para resguardarse del frío

Durante un recorrido realizado la noche del sábado en distintos sectores de Ramos Arizpe, autoridades municipales localizaron a tres personas en situación de calle como parte del “Operativo Abrigo”, implementado ante el descenso de las temperaturas provocado por el frente frío número 27.

De acuerdo con el reporte del director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez, se trata de tres hombres de distintas edades. Dos de ellos aceptaron el traslado y pasaron la noche en el refugio temporal habilitado por el municipio, mientras que el tercero rechazó el resguardo.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo invernal en Saltillo se mantiene con saldo blanco; habrá vigilancia en regreso a clases

Uno de los recorridos se realizó en la zona centro, donde se brindó apoyo con alimentos y cobijas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El primer caso fue detectado en la zona centro de la ciudad; aunque el hombre se negó a ser trasladado al refugio, se le brindó apoyo con alimentos y cobijas para su protección ante las bajas temperaturas.

En áreas industriales también se localizaron personas vulnerables durante la noche del sábado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El segundo individuo fue localizado en un terreno cercano a la empresa Macimex, en el cruce de las calles Morelos y Pablo L. Sidar. En este caso, el hombre aceptó el resguardo y fue identificado como Juan Jesús Villarreal Espinosa. La tercera persona fue ubicada en el Parque Industrial Santa María, al exterior de una tienda de conveniencia situada en el cruce de las calles Sigma y Omega, y también accedió a ser trasladada al refugio temporal.

Personal municipal recorre distintos sectores de Ramos Arizpe como parte del “Operativo Abrigo” ante las bajas temperaturas. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Las autoridades informaron que los recorridos de vigilancia y apoyo continuarán mientras se mantengan las bajas temperaturas, con el objetivo de brindar atención a personas en situación vulnerable. Asimismo, se indicó que el refugio temporal cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas que requieran resguardo.

Temas


Frente Frío
Seguridad
operativos

Localizaciones


Ramos Arizpe

