Resguardan a dos personas en refugio tras activarse ‘Operativo Abrigo’ en Ramos Arizpe
Una de las personas localizadas rechazó el traslado al refugio y decidió permanecer en la vía pública, aunque recibió apoyo básico para resguardarse del frío
Durante un recorrido realizado la noche del sábado en distintos sectores de Ramos Arizpe, autoridades municipales localizaron a tres personas en situación de calle como parte del “Operativo Abrigo”, implementado ante el descenso de las temperaturas provocado por el frente frío número 27.
De acuerdo con el reporte del director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez, se trata de tres hombres de distintas edades. Dos de ellos aceptaron el traslado y pasaron la noche en el refugio temporal habilitado por el municipio, mientras que el tercero rechazó el resguardo.
El primer caso fue detectado en la zona centro de la ciudad; aunque el hombre se negó a ser trasladado al refugio, se le brindó apoyo con alimentos y cobijas para su protección ante las bajas temperaturas.
El segundo individuo fue localizado en un terreno cercano a la empresa Macimex, en el cruce de las calles Morelos y Pablo L. Sidar. En este caso, el hombre aceptó el resguardo y fue identificado como Juan Jesús Villarreal Espinosa. La tercera persona fue ubicada en el Parque Industrial Santa María, al exterior de una tienda de conveniencia situada en el cruce de las calles Sigma y Omega, y también accedió a ser trasladada al refugio temporal.
Las autoridades informaron que los recorridos de vigilancia y apoyo continuarán mientras se mantengan las bajas temperaturas, con el objetivo de brindar atención a personas en situación vulnerable. Asimismo, se indicó que el refugio temporal cuenta con capacidad para atender hasta 70 personas que requieran resguardo.