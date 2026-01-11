Resguardan a dos personas en refugio tras activarse ‘Operativo Abrigo’ en Ramos Arizpe

Durante un recorrido realizado la noche del sábado en distintos sectores de Ramos Arizpe, autoridades municipales localizaron a tres personas en situación de calle como parte del “Operativo Abrigo”, implementado ante el descenso de las temperaturas provocado por el frente frío número 27.

De acuerdo con el reporte del director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez, se trata de tres hombres de distintas edades. Dos de ellos aceptaron el traslado y pasaron la noche en el refugio temporal habilitado por el municipio, mientras que el tercero rechazó el resguardo.

