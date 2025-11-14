Saltillo facilita el pago del predial con nueva página y Chat Bot

    Saltillo facilita el pago del predial con nueva página y Chat Bot
    Puedes acudir a ventanilla, entrar al sitio saltillofacil.gob.mx o utilizar el Chat Bot Saltillo Fácil. FOTO: CORTESÍA

Actualmente se cobra solo un peso por recargos por año en el impuesto Predial

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso a disposición de la ciudadanía dos herramientas digitales para facilitar el pago del impuesto predial y aprovechar los estímulos vigentes: la página web Saltillo Fácil y el Chat Bot Saltillo Fácil.

Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, explicó que actualmente se aplica un cobro de un peso por concepto de recargos por año generados por el Impuesto Predial, beneficio que ya se refleja automáticamente al realizar el pago mediante cualquiera de las dos plataformas.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo reconoce a servidores públicos ejemplares

“Invitamos a las y los contribuyentes a realizar su pago a través de estas dos herramientas que puso en marcha el alcalde Javier Díaz en esta administración; en ambas opciones se refleja el estímulo de manera automática”, señaló.

Para utilizar la página, basta con ingresar a saltillofacil.gob.mx, seleccionar la opción “Paga tu predial” y consultar el adeudo mediante la clave catastral o la dirección del inmueble. Posteriormente, el usuario puede proceder al pago en línea.

En cuanto al Chat Bot Saltillo Fácil, los interesados deben guardar el número 844-160-08-08, seleccionar la opción 1 de “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresar la clave catastral y nombre completo, y completar la operación de pago desde el dispositivo móvil.

Álvarez Cuéllar recordó que también se mantiene el cobro de un peso por recargos por año en diversos conceptos municipales, entre ellos el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Tránsito. Lo mismo aplica para sanciones administrativas y fiscales, servicios de saneamiento de aguas residuales, expedición o refrendo de licencias para anuncios y carteles publicitarios, así como por ocupación de vías públicas.

Adicionalmente, permanece vigente un descuento del 75 por ciento en recargos anuales para establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales

Para quienes prefieran realizar el pago de manera presencial, las cajas municipales están disponibles en distintos puntos de la ciudad: Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; Desarrollo Urbano en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y sábados de 9:00 a 13:00 horas; Mercado Juárez, de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; Central de Autobuses, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como Soriana San Isidro y Plaza Patio, con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

