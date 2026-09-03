Retoma Jordan Espino la dirección de la Policía Municipal de Saltillo

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    Retoma Jordan Espino la dirección de la Policía Municipal de Saltillo
    Espino plantea reforzar los esquemas de vigilancia en los distintos sectores del municipio. ESPECIAL

El jefe policial cuenta con 33 años de experiencia en las Fuerzas Armadas y 15 años dentro de la estructura de seguridad de Saltillo.

Con la encomienda de mantener a la capital de Coahuila entre las ciudades más seguras del país, el comandante Jordan Espino asumió nuevamente la dirección de la Policía Municipal de Saltillo, enfocado en dar continuidad a las estrategias de patrullaje e implementar nuevos esquemas de vigilancia al interior de la corporación.

El nuevo mando policial cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio público, con 33 años de experiencia en las Fuerzas Armadas y 15 años de trabajo directo en la estructura de seguridad del municipio de Saltillo.

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“Yo soy de procedencia militar, soy exsargento de Fuerzas Especiales en Saltillo. Tengo trabajando 15 años directamente ya en la Policía de Saltillo. Ahorita me fui 10 meses comisionado a la Policía del Estado”, detalló el jefe policial sobre su trayectoria.

Tras haberse separado del cargo durante algunos meses por cuestiones de salud, Espino confirmó que reanuda sus actividades operativas bajo las instrucciones del gobernador del estado y del alcalde de Saltillo, con el objetivo de reforzar la presencia policial en los sectores prioritarios.

Entre los principales objetivos de su gestión, el director enfatizó el fortalecimiento del diálogo con la población y la revisión de las tácticas aplicadas en el territorio municipal, con el propósito de optimizar los tiempos de respuesta y las acciones de prevención del delito.

“Yo creo que la confianza nos la están dando el Gobernador y el Alcalde... vamos a seguir aplicando y vamos a seguir reforzando y pues echarle ganas con la ciudadanía, más proximidad con la ciudadanía, ver las cosas que tenemos bien, las cosas que están mal, pues mejorarlas”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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