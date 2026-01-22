Trabajador resulta lesionado tras ser asaltado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Trabajador resulta lesionado tras ser asaltado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre lesionado tras el asalto registrado en el cruce de Huachichiles y Palmito, en la colonia Teresitas. FOTO: MARTÍN ROJAS

El hombre de 38 años fue golpeado y despojado de sus pertenencias; autoridades ya investigan el caso

Un hombre de 38 años resultó con diversas lesiones luego de ser víctima de un asalto la madrugada de este jueves en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, específicamente en el cruce de las calles Huachichiles y Palmito.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando la víctima iba a su trabajo y fue interceptada por un sujeto que, tras amenazarlo, lo agredió físicamente para despojarlo de sus pertenencias. Vecinos del sector escucharon los gritos y solicitaron apoyo a los números de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Oleada de robos en Puente Moreno obliga a vecino de Saltillo a considerar abandonar su casa

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al afectado, a quien posteriormente trasladaron a las instalaciones de la institución para una valoración médica más completa.

El agresor logró huir antes de la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos por la zona; sin embargo, no fue posible dar con su paradero.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para tratar de identificar al responsable y esclarecer los hechos.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Asaltos
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza.

Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría.

Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias.

Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras