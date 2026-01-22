Trabajador resulta lesionado tras ser asaltado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo

Un hombre de 38 años resultó con diversas lesiones luego de ser víctima de un asalto la madrugada de este jueves en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo, específicamente en el cruce de las calles Huachichiles y Palmito.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando la víctima iba a su trabajo y fue interceptada por un sujeto que, tras amenazarlo, lo agredió físicamente para despojarlo de sus pertenencias. Vecinos del sector escucharon los gritos y solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al afectado, a quien posteriormente trasladaron a las instalaciones de la institución para una valoración médica más completa.

El agresor logró huir antes de la llegada de las autoridades. Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos por la zona; sin embargo, no fue posible dar con su paradero.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para tratar de identificar al responsable y esclarecer los hechos.