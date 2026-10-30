Retrata Germán Siller las tradiciones del Día de Muertos en Saltillo

Las tradiciones que cada Día de Muertos reúnen a las familias en los cementerios de Saltillo quedaron plasmadas en una serie fotográfica del artista visual Germán Siller, cuya exposición “Panteón de Santiago, un Día de Muertos” fue inaugurada por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en la Infoteca Campus Poniente. La muestra está integrada por 10 fotografías que forman parte de una serie más amplia, en la que el autor documenta distintas expresiones culturales y manifestaciones del patrimonio de la capital coahuilense.

A través de las imágenes, los visitantes pueden reconocer prácticas que forman parte de esta celebración, como las visitas familiares a las tumbas, la limpieza de sepulcros, la música que disfrutaban quienes fallecieron, la venta de comida típica y la presencia de caña de azúcar, así como los momentos de convivencia alrededor de las sepulturas.

ACERCAN EL PATRIMONIO A LOS ESTUDIANTES La inauguración reunió a más de 150 estudiantes del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo” y del Conalep, quienes recorrieron la exposición y conocieron, mediante el trabajo fotográfico, distintas formas de preservar las tradiciones locales.

En el corte de listón participaron Marina Lilia Isabel Carrillo Mendoza, subcoordinadora de la Infoteca Campus Poniente; el autor, Germán Siller; Eréndira Herrejón Rentería, subcoordinadora de Patrimonio, y Alejandrina Cedillo Favela, directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario.

La actividad contó también con la participación de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, la Dirección de Asuntos Académicos, el Sistema de Infotecas Centrales y la Infoteca Campus Poniente.

La exposición forma parte del programa permanente de muestras itinerantes impulsado por las dependencias universitarias, cuyo propósito es ampliar las actividades culturales en las infotecas y acercar distintas expresiones del patrimonio a la comunidad estudiantil.

Con estas iniciativas, la UAdeC busca contribuir a la preservación de las tradiciones regionales y fortalecer la formación cultural y humanística de sus estudiantes.

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