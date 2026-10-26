Reúne Saltillo a 30 bomberas de México en seminario de capacitación

Con la participación de 30 mujeres integrantes de cuerpos de bomberos de distintos municipios del país, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha el Seminario para Bomberas 2026 “Fuerza que Inspira”, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas y de respuesta ante emergencias. A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, el curso-taller reúne a participantes de Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Zacatecas y Nuevo León, así como de los municipios coahuilenses de Torreón y Ramos Arizpe, para promover el intercambio de conocimientos y la capacitación especializada.

Francisco Martínez Ávalos informó que las actividades, impulsadas por el alcalde Javier Díaz González, se desarrollarán hasta el próximo 30 de octubre e incluyen técnicas y estrategias de supervivencia para bomberos. La capacitación estará a cargo de instructores saltillenses con certificación internacional en Rescate y Supervivencia para Bomberos, en las instalaciones del Hotel La Torre. “Como parte de la formación, las participantes también recibirán capacitación avanzada para el combate de incendios estructurales en espacios confinados, mediante el Entrenamiento del Comportamiento del Fuego en Compartimentos, una práctica especializada que se realizará en la Estación 6 del Cuerpo de Bomberos de Saltillo”, señaló Martínez Ávalos.

Por su parte, Mónica Beatriz Valdés Galindo, bombera y organizadora del seminario, explicó que el entrenamiento permitirá a las participantes reforzar sus conocimientos y habilidades para identificar riesgos, comprender el comportamiento del fuego y aplicar técnicas de intervención en escenarios de alta complejidad. Destacó que estas herramientas contribuyen a mejorar la seguridad de las bomberas y de sus compañeros durante las operaciones de emergencia.

“El seminario ‘Fuerza que Inspira’ es una oportunidad de fortalecer la colaboración entre corporaciones, compartir experiencias y promover el desarrollo profesional de las mujeres dentro de los cuerpos de bomberos en sus municipios”, expresó Valdés Galindo. Con esta iniciativa, Saltillo busca consolidar espacios de formación especializada para las mujeres que participan en la atención de emergencias, mediante el fortalecimiento de sus habilidades y la colaboración entre corporaciones de distintas regiones del país.

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