Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de un hombre identificado como Gerardo “N”, de 45 años, luego de que una joven lo reportara por presunto acoso mientras viajaba en la ruta poniente del programa “Aquí Vamos Gratis”, implementado por el Gobierno Municipal para ofrecer traslados gratuitos a la ciudadanía.

De acuerdo con el parte informativo, la afectada, de 25 años, notificó al conductor de la unidad S-17 que el pasajero la estaba molestando y jalando sus pertenencias. De inmediato, el chofer activó el protocolo de seguridad y, mediante los grupos de comunicación de WhatsApp que mantienen contacto directo con la Comisaría, solicitó apoyo de las autoridades.

Los elementos de la Policía Municipal interceptaron el camión a la altura de la colonia Satélite Norte, donde realizaron la detención del individuo. Al realizar la revisión correspondiente, los oficiales encontraron entre sus pertenencias un frasco con hierba con las características de la mariguana.

El detenido fue sometido a un examen médico que dio positivo al consumo de mariguana, por lo que fue consignado ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

A raíz del reciente caso, la Comisaría informó que reforzará la presencia de elementos en puntos estratégicos de ascenso y descenso, especialmente en horarios nocturnos, así como la capacitación de conductores para atender y canalizar reportes de acoso o violencia de género de manera inmediata.

El Ayuntamiento reiteró que los operativos de vigilancia seguirán activos y que cualquier comportamiento inapropiado dentro de las unidades será sancionado conforme a la ley.