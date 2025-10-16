Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Saltillo: detienen a hombre por acosar a joven en ruta ‘Aquí vamos gratis’
    Gerardo “N”, de 45 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser reportado por acoso en una unidad de “Aquí Vamos Gratis” poniente. FOTO: CORTESÍA

El conductor de la unidad S-17 activó el protocolo de seguridad y se comunicó directamente con la Comisaría de Seguridad para la detención del sujeto

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención de un hombre identificado como Gerardo “N”, de 45 años, luego de que una joven lo reportara por presunto acoso mientras viajaba en la ruta poniente del programa “Aquí Vamos Gratis”, implementado por el Gobierno Municipal para ofrecer traslados gratuitos a la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Buscas trabajo? Feria del Empleo Ramos 2025 ofrecerá 2 mil 500 vacantes, con oportunidades inclusivas

De acuerdo con el parte informativo, la afectada, de 25 años, notificó al conductor de la unidad S-17 que el pasajero la estaba molestando y jalando sus pertenencias. De inmediato, el chofer activó el protocolo de seguridad y, mediante los grupos de comunicación de WhatsApp que mantienen contacto directo con la Comisaría, solicitó apoyo de las autoridades.

Los elementos de la Policía Municipal interceptaron el camión a la altura de la colonia Satélite Norte, donde realizaron la detención del individuo. Al realizar la revisión correspondiente, los oficiales encontraron entre sus pertenencias un frasco con hierba con las características de la mariguana.

El detenido fue sometido a un examen médico que dio positivo al consumo de mariguana, por lo que fue consignado ante las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

A raíz del reciente caso, la Comisaría informó que reforzará la presencia de elementos en puntos estratégicos de ascenso y descenso, especialmente en horarios nocturnos, así como la capacitación de conductores para atender y canalizar reportes de acoso o violencia de género de manera inmediata.

El Ayuntamiento reiteró que los operativos de vigilancia seguirán activos y que cualquier comportamiento inapropiado dentro de las unidades será sancionado conforme a la ley.

Temas


Acoso
Detenciones
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad