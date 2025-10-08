Revivir comercialmente el Centro Histórico de Saltillo no mejora calidad de vida: experta

La revitalización de los Centros Históricos como el de Saltillo puede caer en la utilidad comercial de los espacios que no resuelve los problemas urbanos de las ciudades. De acuerdo con la abogada Carla Escoffié, desde Saltillo, en las discusiones urbanas se habla de recuperar los centros históricos aunque poco se dialoga sobre los procesos de su abandono. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se alista el Coloquio Interinstitucional de Posgrados en Historia “Esta idea que a veces se tiene de revitalizar me parece que puede caer en el error de hablar más de la utilidad comercial de los espacios que realmente de las dinámicas que tienen las personas con los lugares. El problema de la gentrificación es que no resuelve los problemas urbanos o de la calidad de vida de las personas, optimiza el uso comercial de los espacios, es decir, las personas que no tenían acceso a la ciudad y a la vivienda como derechos se van a prolongar, su situación no mejora”, expuso la autora de “País Sin Techo”. Escoffié participó este miércoles en el foro “Diálogos Urbanos” en el marco de la Semana de Arquitectura que se celebra esta semana en la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En él también participaron los docentes de la Facultad, José Ruiz Fernández y Marco Flores Verduzco, así como el gestor cultural y activista, Sergio Castillo.

La también autora de “Anarquismo Jurídico” señaló que lo que ocurre en los espacios gentrificados es la optimización de ganancias de los espacios urbanos mas no necesariamente una mejora en la calidad de vida o de la relación de las personas con los espacios. “Entonces yo creo que tendría que haber procesos de escuchar a las personas que se relacionan con los espacios. Pienso por ejemplo en un espacio que a mí me parece hermosísimo acá en Saltillo que es la Alameda, creo que está marcada por muchas historias, por muchos vínculos con las personas de la ciudad y que justamente hay veces que están esas cosas tan latentes en nuestras ciudades que hay mucha historia que se pierde, muchos procesos que no quedan en la memoria y que recuperarlos también nos dan señales de hacia dónde tendría que ir en el futuro”, apuntó Escoffié. Por su parte, Flores Verduzco apuntó que actualmente existen condiciones legales para la redensificación, sin embargo se enfrentan retos de construir con adobe mientras hay poco financiamiento para ello. TE PUEDE INTERESAR: Motociclista resulta lesionado tras choque con camión en la Zona Centro de Saltillo “En un censo que se hizo en el 2000, había 8 u 7 corazones de manzana que eran grandes espacios para poder generar viviendas de la calidad que quieran y esos espacios que se censaron siguen estando exactamente igual a la fecha. Quiere decir que faltan condiciones de poder generar esas condiciones económicas, para poder hacer que haya más habitación o que la gente pueda seguir viviendo, esa sería la pregunta principal.