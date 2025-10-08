Revivir comercialmente el Centro Histórico de Saltillo no mejora calidad de vida: experta
La experta en derecho a la vivienda Carla Escoffié visitó Saltillo este miércoles en el marco de la Semana de la Arquitectura en la UAdeC
La revitalización de los Centros Históricos como el de Saltillo puede caer en la utilidad comercial de los espacios que no resuelve los problemas urbanos de las ciudades.
De acuerdo con la abogada Carla Escoffié, desde Saltillo, en las discusiones urbanas se habla de recuperar los centros históricos aunque poco se dialoga sobre los procesos de su abandono.
“Esta idea que a veces se tiene de revitalizar me parece que puede caer en el error de hablar más de la utilidad comercial de los espacios que realmente de las dinámicas que tienen las personas con los lugares. El problema de la gentrificación es que no resuelve los problemas urbanos o de la calidad de vida de las personas, optimiza el uso comercial de los espacios, es decir, las personas que no tenían acceso a la ciudad y a la vivienda como derechos se van a prolongar, su situación no mejora”, expuso la autora de “País Sin Techo”.
Escoffié participó este miércoles en el foro “Diálogos Urbanos” en el marco de la Semana de Arquitectura que se celebra esta semana en la Facultad de Arquitectura Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). En él también participaron los docentes de la Facultad, José Ruiz Fernández y Marco Flores Verduzco, así como el gestor cultural y activista, Sergio Castillo.
La también autora de “Anarquismo Jurídico” señaló que lo que ocurre en los espacios gentrificados es la optimización de ganancias de los espacios urbanos mas no necesariamente una mejora en la calidad de vida o de la relación de las personas con los espacios.
“Entonces yo creo que tendría que haber procesos de escuchar a las personas que se relacionan con los espacios. Pienso por ejemplo en un espacio que a mí me parece hermosísimo acá en Saltillo que es la Alameda, creo que está marcada por muchas historias, por muchos vínculos con las personas de la ciudad y que justamente hay veces que están esas cosas tan latentes en nuestras ciudades que hay mucha historia que se pierde, muchos procesos que no quedan en la memoria y que recuperarlos también nos dan señales de hacia dónde tendría que ir en el futuro”, apuntó Escoffié.
Por su parte, Flores Verduzco apuntó que actualmente existen condiciones legales para la redensificación, sin embargo se enfrentan retos de construir con adobe mientras hay poco financiamiento para ello.
“En un censo que se hizo en el 2000, había 8 u 7 corazones de manzana que eran grandes espacios para poder generar viviendas de la calidad que quieran y esos espacios que se censaron siguen estando exactamente igual a la fecha. Quiere decir que faltan condiciones de poder generar esas condiciones económicas, para poder hacer que haya más habitación o que la gente pueda seguir viviendo, esa sería la pregunta principal.
“Hay experiencias en todo el mundo donde los centros históricos son habitables, pero hay un fenómeno en el país: muchos centros históricos en México se están deshabitando, no porque el comercio los desplace, sino por las condiciones de vivienda, que hay mejores condiciones en otro lado y hay centros históricos que tienen horario de oficina”, agregó.
Por su parte, Castillo comentó que los procesos de gentrificación y encarecimiento del terreno no son exclusivos del Centro Histórico sino que se dan en otras zonas de la ciudad.
“Lo que se percibe es que hay mucha gente que quisiera vivir en el Centro Histórico, que le gusta la vida de barrio, pero que muchos de los que quisieran estar en el Centro no encuentran vivienda adecuada y la especulación del valor de la tierra lo complica mucho”, indicó el propietario de la Taberna El Cerdo de Babel.
VIVIENDA VERTICAL PROYECTADA A CUATRO PISOS
En agosto de este año, VANGUARDIA publicó que el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN) sí contempla la planificación de la vivienda en el Centro Histórico, particularmente en proyectos verticales.
Alberto Salinas, titular de la dependencia, indicó que con el modelo de baja verticalidad se buscan aprovechar los espacios vacíos dentro de las manzanas para nuevos desarrollos habitacionales.
“Se trataría de proyectos de tres o cuatro pisos donde se puedan generar viviendas de buen nivel, con buen acceso a servicios, cuidando que no se colapsen (...) “Lo que buscamos es que el Centro Histórico vuelva a ser habitado y que la plusvalía que se genere sea favorable y no incomode a nadie”, dijo el funcionario en materia urbana.