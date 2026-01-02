Riña afuera de bar deja dos lesionados, al sur de Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas durante una riña registrada la noche de este jueves en el exterior de un bar ubicado en la colonia Lourdes, en Saltillo; una de ellas presentó una herida provocada por arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas intentó ingresar al bar “La Pispireta”, situado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Antonio Cárdenas. Sin embargo, el personal del establecimiento les negó el acceso, lo que derivó en la alteración del orden.

