Riña afuera de bar deja dos lesionados, al sur de Saltillo
La discusión se originó tras la negativa de acceso al bar y escaló a empujones y golpes antes de la intervención policial
Dos personas resultaron lesionadas durante una riña registrada la noche de este jueves en el exterior de un bar ubicado en la colonia Lourdes, en Saltillo; una de ellas presentó una herida provocada por arma blanca.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas intentó ingresar al bar “La Pispireta”, situado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Antonio Cárdenas. Sin embargo, el personal del establecimiento les negó el acceso, lo que derivó en la alteración del orden.
La negativa generó molestia entre los involucrados, iniciándose una discusión que se prolongó por varios minutos y que posteriormente escaló a empujones, elevando los ánimos entre los presentes.
Durante la confrontación, uno de los presuntos agresores sacó un arma blanca y lesionó a Luis Antonio, quien presentó una herida en el costado derecho del tórax.
Asimismo, otro joven identificado como Ricardo fue golpeado por varios sujetos, sufriendo diversas lesiones que lo dejaron tendido sobre el pavimento. Ante la situación, se solicitó apoyo al número de emergencias 911 alrededor de las 23:50 horas.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Luis Antonio y lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS, mientras que Ricardo fue valorado por personal de la Secretaría de Salud y llevado al Hospital General.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, realizaron detenciones y pusieron a los involucrados a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.