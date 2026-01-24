Saltillo: Hombre ‘suicida’ causa movilización; se autolesiona con machete, cuchillo y un block

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Saltillo: Hombre ‘suicida’ causa movilización; se autolesiona con machete, cuchillo y un block
    Un trozo de block sirvió para que el oriundo de Puebla se golpeara en la cabeza, provocándose abundante hemorragia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los hechos ocurrieron en el techo de un domicilio de la colonia Loma Linda

Personal de la Unidad de Integración Familiar -Unif- en Saltillo de la Policía Municipal, así como elementos de la Cruz Roja, atendieron el reporte de un hombre que se estaba autolesionado en el techo de su casa en Lechuguilla y Nopal de la colonia Loma Linda, alrededor de las 15:50 horas de este sábado.

En el techo de una vivienda se encontraba al hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, originario del estado de Puebla, quien se mostró agresivo con los oficiales y con él mismo.

De acuerdo con el informe, el masculino tenia un machete en la mano derecha y una navaja en la izquierda, siendo con el arma corta que utilizaba para causarse lesiones en el cuello, por lo que los oficiales iniciaron labores de contención y diálogo.

$!El herido amenazó a policías y socorristas con el machete y cuchillo con el que se causaba heridas en el cuello.
El herido amenazó a policías y socorristas con el machete y cuchillo con el que se causaba heridas en el cuello. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los oficiales intentaron retirarle el machete mientras que una de las uniformadas trataba de tranquilizarlo; en un descuido lograron despojarlo del arma, sin embargo, el hombre tomó un block y se golpeó en la cabeza, quedando desorientado, aprovechando los oficiales para atenderlo.

Un oficial logró sujetarlo y, con apoyo del resto del personal, fue asegurado para evitar mayores riesgos tanto para el hombre como para ellos, manteniéndose las acciones de control en espera de refuerzos.

$!Los hechos ocurrieron en el techo del segundo piso de un negocio ubicado en la calle Lechuguilla, de la colonia Loma Linda.
Los hechos ocurrieron en el techo del segundo piso de un negocio ubicado en la calle Lechuguilla, de la colonia Loma Linda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Más tarde arribó personal paramédico de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras para bajarlo del techo; posteriormente el masculino fue trasladado al IMSS 2 en código amarillo para su atención médica.

