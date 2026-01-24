Saltillo: Hombre ‘suicida’ causa movilización; se autolesiona con machete, cuchillo y un block
Los hechos ocurrieron en el techo de un domicilio de la colonia Loma Linda
Personal de la Unidad de Integración Familiar -Unif- en Saltillo de la Policía Municipal, así como elementos de la Cruz Roja, atendieron el reporte de un hombre que se estaba autolesionado en el techo de su casa en Lechuguilla y Nopal de la colonia Loma Linda, alrededor de las 15:50 horas de este sábado.
En el techo de una vivienda se encontraba al hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, originario del estado de Puebla, quien se mostró agresivo con los oficiales y con él mismo.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: en 10 años, aumentan vehículos, asesinatos y lesiones viales más que población
De acuerdo con el informe, el masculino tenia un machete en la mano derecha y una navaja en la izquierda, siendo con el arma corta que utilizaba para causarse lesiones en el cuello, por lo que los oficiales iniciaron labores de contención y diálogo.
Los oficiales intentaron retirarle el machete mientras que una de las uniformadas trataba de tranquilizarlo; en un descuido lograron despojarlo del arma, sin embargo, el hombre tomó un block y se golpeó en la cabeza, quedando desorientado, aprovechando los oficiales para atenderlo.
Un oficial logró sujetarlo y, con apoyo del resto del personal, fue asegurado para evitar mayores riesgos tanto para el hombre como para ellos, manteniéndose las acciones de control en espera de refuerzos.
Más tarde arribó personal paramédico de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras para bajarlo del techo; posteriormente el masculino fue trasladado al IMSS 2 en código amarillo para su atención médica.