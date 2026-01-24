Saltillo: Hombre ‘suicida’ causa movilización; se autolesiona con machete, cuchillo y un block

Personal de la Unidad de Integración Familiar -Unif- en Saltillo de la Policía Municipal, así como elementos de la Cruz Roja, atendieron el reporte de un hombre que se estaba autolesionado en el techo de su casa en Lechuguilla y Nopal de la colonia Loma Linda, alrededor de las 15:50 horas de este sábado.

En el techo de una vivienda se encontraba al hombre identificado como Omar “N”, de 35 años, originario del estado de Puebla, quien se mostró agresivo con los oficiales y con él mismo.

De acuerdo con el informe, el masculino tenia un machete en la mano derecha y una navaja en la izquierda, siendo con el arma corta que utilizaba para causarse lesiones en el cuello, por lo que los oficiales iniciaron labores de contención y diálogo.