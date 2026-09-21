Roban motocicleta en estacionamiento de Galerías Saltillo

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    Roban motocicleta en estacionamiento de Galerías Saltillo
    La motocicleta que aparece en la gráfica fue robada del estacionamiento de Galerías Saltillo. CORTESÍA

El vehículo fue sustraído en cuestión de minutos durante la tarde del domingo; el propietario pide apoyo para localizarlo

Una motocicleta fue robada en cuestión de minutos del estacionamiento de Galerías Saltillo, durante la tarde del domingo, de acuerdo con el reporte difundido por el propietario del vehículo.

El robo ocurrió entre las 19:20 y 19:30 horas, cuando la motocicleta permanecía estacionada mientras su propietario ingresó al centro comercial para recoger un pedido. El vehículo era utilizado para entrega y recoger paquetería.

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De acuerdo con el reporte, la unidad se encontraba asegurada con un candado; sin embargo, los responsables lograron llevársela junto con el sistema de seguridad.

Para salir del estacionamiento de esa plaza comercial, los conductores deben pagar su tiket para que el rehilete de salida pueda funcionar

PIDEN REPORTAR CUALQUIER DATO

El propietario solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar la motocicleta y pidió que cualquier persona que tenga información sobre su ubicación se comunique mediante mensaje.

$!El propietario pidió apoyo para localizar la unidad y reportar cualquier información sobre su posible ubicación.
El propietario pidió apoyo para localizar la unidad y reportar cualquier información sobre su posible ubicación. CORTESÍA

Asimismo, alertó a otros motociclistas para que extremen precauciones al dejar sus unidades en estacionamientos y, en caso de permanecer varios minutos en algún establecimiento, revisen periódicamente el lugar donde las dejaron.

La motocicleta conserva las características que aparecen en las fotografías difundidas por el propietario y cuenta con llantas lisas.

Cualquier información que permita ubicarla puede ser enviada al propietario para que sea entregada a las autoridades correspondientes. Cualquier dato favor de reportarlo a los teléfonos 844 389 49 44 y 844 341 86 33.

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