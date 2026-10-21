Roban nuez de una huerta en Parras; detienen a un sospechoso y otro escapa

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- El robo de nuez en una huerta ubicada sobre la carretera que conduce al Ejido Parras movilizó a elementos de la Policía Municipal la tarde de este martes. El operativo permitió detener a uno de los presuntos responsables y recuperar el producto sustraído, aunque su supuesto cómplice logró escapar.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar sorprendieron a dos sujetos presuntamente sustrayendo nuez de la propiedad, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Los oficiales ubicaron a los sospechosos, quienes se echaron a correr . Tras una persecución a corta distancia, los agentes consiguieron detener a uno de ellos.

El individuo que logró evadir a los policías se internó en el terreno hasta llegar a las calles de la colonia Independencia, donde, según versiones de vecinos, habría ingresado a un domicilio.