Roban nuez de una huerta en Parras; detienen a un sospechoso y otro escapa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Policías municipales recuperaron cuatro costales del fruto, que fueron sustraídos del predio ubicado sobre la carretera al Ejido Parras
PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- El robo de nuez en una huerta ubicada sobre la carretera que conduce al Ejido Parras movilizó a elementos de la Policía Municipal la tarde de este martes. El operativo permitió detener a uno de los presuntos responsables y recuperar el producto sustraído, aunque su supuesto cómplice logró escapar.
De acuerdo con los primeros reportes, personas que se encontraban en el lugar sorprendieron a dos sujetos presuntamente sustrayendo nuez de la propiedad, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.
Los oficiales ubicaron a los sospechosos, quienes se echaron a correr . Tras una persecución a corta distancia, los agentes consiguieron detener a uno de ellos.
El individuo que logró evadir a los policías se internó en el terreno hasta llegar a las calles de la colonia Independencia, donde, según versiones de vecinos, habría ingresado a un domicilio.
Durante el operativo, los policías aseguraron cuatro costales llenos de nuez, que fueron reconocidos por los afectados como parte del producto sustraído de la huerta.
La mercancía fue recuperada y devuelta a sus legítimos propietarios, evitando que se concretara la pérdida del producto agrícola.
El hombre detenido fue trasladado a las instalaciones correspondientes y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.
Será la autoridad ministerial la que establezca las circunstancias del presunto robo, el valor de la nuez recuperada y la posible responsabilidad del detenido, así como las acciones legales que procedan para localizar al segundo implicado.
Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes y trabajadores del campo a reportar cualquier actividad sospechosa en huertas y propiedades agrícolas, especialmente durante las temporadas de cosecha, cuando los productos pueden convertirse en blanco de robos.