Rodar para volver a la ciudad: mujeres y ciclistas toman el Centro de Saltillo

A las 17:00 horas en la esquina de Victoria y Acuña, frente a la estación Libertad, comenzó a reunirse un grupo de ciclistas convocados por Transporte Digno Saltillo. La rodada, realizada este domingo 15 de febrero como parte de las actividades del 13 al 16 por el Día de la Mujer Mexicana, no solo propuso recorrer el Centro Histórico: buscó mostrar, desde la experiencia directa, cómo se habita la ciudad sobre dos ruedas y por qué la movilidad, en especial para las mujeres, sigue siendo una deuda vigente. EL RECORRIDO Pasados algunos minutos, el contingente comenzó a tomar forma. Cascos, luces, mochilas y bicicletas de todo tipo se alinearon sobre la calle Victoria. Aproximadamente a las 17:20 horas, el grupo arrancó. Descendió por Victoria, giró en Purcell, continuó por Aldama hasta incorporarse en Cuauhtémoc, avanzó hacia el gimnasio Nazario Ortiz Garza y de ahí siguió por Emilio Carranza hasta El Nodo, la antigua estación del tren. El recorrido subió después por la Secundaria 1 hacia Xicoténcatl, dio vuelta en Ramos, continuó por Hidalgo, atravesó el tramo peatonal frente a Palacio de Gobierno y regresó finalmente por Juárez y Victoria hasta el punto de partida. La ruta, trazada sobre algunas de las arterias más transitadas del Centro, permitió observar lo que para las y los ciclistas es cotidiano: vehículos que no ceden el paso, rebases sin distancia, claxonazos, baches y tramos sin iluminación o sin señalización. Aunque el contingente ocupaba un carril, como marcaría el reglamento, la convivencia con los automovilistas no siempre fue respetuosa.

Para Araceli, integrante de Transporte Digno, esa realidad tiene raíces más profundas. "Yo pertenezco a la generación donde no era permitido subirnos a la bicicleta porque éramos niñas. Yo no aprendí ni de niña ni de joven; aprendí hasta que tuve a mi primer hijo, como a los 29 años, porque quería enseñarle y dije: '¿Cómo le voy a enseñar si yo no sé qué se siente?'", relató. Su historia no es aislada. La bicicleta, dijo, fue en su momento una herramienta de emancipación para las mujeres. "Les permitió moverse sin depender de alguien que las acompañara. Por eso es triste que hoy, por la falta de seguridad vial, otra vez sea muy difícil transitar en las calles no para hacer deporte, sino para trasladarnos", señaló. "MOVILIDAD" SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO En su diagnóstico, la ciudad no está diseñada desde una perspectiva de género. "Hay una deuda histórica en movilidad. Nosotras no hacemos un traslado de un punto A a un punto B como los hombres; hacemos una movilidad múltiple: llevas al niño, vas al trabajo, caminas, te subes a un taxi o a la bici. Pero no hay condiciones: banquetas estrechas, calles mal iluminadas, vías en mal estado. Rodar con una carreola o con el carrito del súper es una odisea", explicó Araceli.