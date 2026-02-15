UAdeC impulsa programa ‘Reciclar para sanar’ en apoyo a pacientes con cáncer

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    UAdeC impulsa programa ‘Reciclar para sanar’ en apoyo a pacientes con cáncer
    Estudiantes y funcionarios depositaron las primeras tapitas en el contenedor destinado a apoyar a pacientes con cáncer. CORTESÍA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

La comunidad universitaria recolectará tapitas plásticas para respaldar a Fundación SURE y fortalecer la cultura de sustentabilidad y solidaridad

La Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha el programa Reciclar para sanar: pequeñas acciones, grandes impactos, iniciativa orientada a recolectar tapitas plásticas dentro de la comunidad universitaria para apoyar a la Fundación SURE.

El arranque se llevó a cabo en la explanada de Rectoría, con la participación del rector Octavio Pimentel Martínez, así como de autoridades de las áreas de Sustentabilidad, Extensión Universitaria y Unidad Sureste.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

$!Autoridades universitarias encabezaron el arranque del programa en la explanada de Rectoría.
Autoridades universitarias encabezaron el arranque del programa en la explanada de Rectoría. CORTESÍA

El objetivo central es convertir residuos reciclables en recursos económicos destinados a personas que enfrentan el cáncer, al tiempo que se promueve entre estudiantes, docentes y personal administrativo una cultura de responsabilidad ambiental y compromiso social.

RECICLAR CON SENTIDO SOCIAL

En su mensaje, el rector destacó que este tipo de acciones forman parte de la razón de ser de la institución: generar bien común a través de pequeñas acciones sostenidas en el tiempo.

“Seamos conscientes y seamos empáticos con esta situación y participemos de manera activa, para desarrollar habilidades en nuestras y nuestros jóvenes, tales como la empatía ciudadana”, expresó.

$!”Cada tapita depositada representa respaldo, empatía y esperanza para pacientes y sus familias”, dijo la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón.
”Cada tapita depositada representa respaldo, empatía y esperanza para pacientes y sus familias”, dijo la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón. CORTESÍA

La coordinadora general de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, subrayó que el programa nace con una intención clara: reciclar con propósito. Señaló que no se trata únicamente de separar residuos, sino de comprender que actos aparentemente simples pueden traducirse en apoyo real para quienes atraviesan momentos difíciles.

SOLIDARIDAD QUE SE TRANSFORMA EN ESPERANZA

Por su parte, la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, explicó que el contenedor instalado simboliza el compromiso social que distingue a la Universidad, pues cada tapita depositada representa respaldo, empatía y esperanza para pacientes y sus familias.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre registro para Maestría en Sustentabilidad Alimentaria y Ambiental 2026 en Viesca, Coahuila

En tanto, el representante de Fundación SURE, Marco Antonio Urbina Ibarra, recordó que este proyecto retoma esfuerzos previos de colaboración y permite transformar cada taparrosca recolectada en recursos económicos destinados a tratamientos y acompañamiento.

$!El contenedor para el depósito de las tapitas fue colocado en la explanada de Rectoría.
El contenedor para el depósito de las tapitas fue colocado en la explanada de Rectoría. CORTESÍA

La coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, celebró la participación de estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Posgrado, al considerar que este tipo de programas fortalecen la formación integral y el sentido humanista de la comunidad universitaria.

Al concluir la ceremonia, autoridades y representantes de diversas escuelas y facultades depositaron simbólicamente las primeras tapitas en el contenedor, marcando el inicio formal de la campaña.

