$!Rodeo Saltillo 2026 reúne a más de 125 mil visitantes; destaca Manolo Jiménez éxito de la fiesta más vaquera

El Rodeo Saltillo 2026 reunió a más de 125 mil visitantes, alcanzó una ocupación hotelera del 95 por ciento y generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien destacó el impacto del evento en el turismo y los negocios locales. La celebración se realizó del 15 al 18 de octubre y tuvo como nueva sede a Expo Coahuila, complejo que abrió sus puertas con una programación de competencias de rodeo, espectáculos musicales, exposiciones ganaderas, gastronomía y actividades recreativas para las familias.

“Estamos muy contentos con los resultados del Rodeo Saltillo 2026. Tuvimos una gran respuesta de la gente, miles de familias disfrutaron de nuestras tradiciones y demostramos que en Coahuila sabemos organizar grandes eventos. Además, estrenamos Expo Coahuila, una nueva casa para seguir impulsando el turismo, la economía y el desarrollo de nuestro estado”, expresó el mandatario. Entre los principales atractivos de esta edición estuvieron la cartelera artística con exponentes nacionales e internacionales, las competencias en la Arena Ocho Segundos y la zona gastronómica Smoke & Grill.





Jiménez Salinas señaló que la llegada de visitantes generó movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios. La ocupación hotelera del 95 por ciento, agregó, refleja la demanda de hospedaje y la capacidad de Saltillo para atraer turismo mediante eventos de gran convocatoria. EXPO COAHUILA, NUEVA SEDE PARA GRANDES EVENTOS El gobernador destacó la aceptación de Expo Coahuila durante su apertura, al convertirse en el escenario de una celebración que reunió la identidad norteña, la tradición ganadera y el entretenimiento familiar. El complejo representó una inversión superior a los 270 millones de pesos y fue concebido para albergar actividades turísticas, culturales, comerciales y empresariales de gran formato. Su estreno con el Rodeo Saltillo, afirmó, permitirá impulsar la llegada de nuevas exposiciones y encuentros nacionales e internacionales.

Como parte de las actividades vinculadas con esta edición, Saltillo también fue sede de la Convención Nacional Ganadera, encuentro que dio visibilidad a la importancia de la actividad pecuaria y al potencial productivo de Coahuila. El mandatario indicó que la promoción de la ganadería, el turismo y los grandes eventos forma parte de una estrategia para diversificar la economía y aprovechar las fortalezas de cada región.







Añadió que su administración mantendrá la coordinación con los municipios, la iniciativa privada y los sectores productivos para fortalecer la infraestructura, promover los atractivos del estado y generar oportunidades económicas. Con estos resultados, el Rodeo Saltillo 2026 concluyó con más de 125 mil asistentes y Expo Coahuila como una nueva sede para impulsar el turismo, los negocios y la realización de eventos de gran escala en la entidad.

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