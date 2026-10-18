Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
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Han sido varios días de intensa actividad que no se ha detenido a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero con un sombrero, botas y una chamarra aborregada el ambiente empieza a agarrar calor
El Rodeo Saltillo llegó a su edición 2026 estrenando casa. Expo Coahuila abrió este fin de semana sus puertas para recibir a estrellas de la música regional mexicana y el country de primer nivel, así como actividades deportivas y de entretenimiento para toda la familia.
Los días han sido fríos y lluviosos, pero eso no impidió que se vendieran los boletos de todas las jornadas, ni que el público saltillense y de la región se acercaran a disfrutar de cabalgatas, competencias y conciertos en este nuevo recinto.
Desde su inauguración el pasado 15 de octubre miles de familias recorrieron las recién abiertas instalaciones, con locales de marcas vaqueras destacadas, y participaron en eventos como el Super Bull, la Expo Ganadera, y la deliciosa competencia de Champion Grill, para conocer a los mejores parrilleros.
Además, también pudieron disfrutar del Pequeño Oeste con atracciones como granjas didácticas, paseos en pony y tractor y hasta una mini feria con juegos interactivos, tiro con arco y juegos mecánicos.
Y al caer la noche, el Teatro del Pueblo se encendió con la presencia de leyendas de la música regional mexicana y el country como Grupo Sólido y Banda el Recodo, que le dieron calor al público este sábado, o Julión Álvarez, uno de los más esperados, así como Brett Young, quien llegó a cerrar el evento con su propuesta musical.
Con espacios instagrameables, vistazos a la vida ganadera de Coahuila y leyendas de la música, el Rodeo Saltillo 2026 se va dejando grandes memorias en el público coahuilense que esperará con ansias su edición 2027.