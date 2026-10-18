Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Han sido varios días de intensa actividad que no se ha detenido a pesar de las inclemencias del tiempo. Pero con un sombrero, botas y una chamarra aborregada el ambiente empieza a agarrar calor

El Rodeo Saltillo llegó a su edición 2026 estrenando casa. Expo Coahuila abrió este fin de semana sus puertas para recibir a estrellas de la música regional mexicana y el country de primer nivel, así como actividades deportivas y de entretenimiento para toda la familia.

  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Los días han sido fríos y lluviosos, pero eso no impidió que se vendieran los boletos de todas las jornadas, ni que el público saltillense y de la región se acercaran a disfrutar de cabalgatas, competencias y conciertos en este nuevo recinto.

  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Desde su inauguración el pasado 15 de octubre miles de familias recorrieron las recién abiertas instalaciones, con locales de marcas vaqueras destacadas, y participaron en eventos como el Super Bull, la Expo Ganadera, y la deliciosa competencia de Champion Grill, para conocer a los mejores parrilleros.

  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Además, también pudieron disfrutar del Pequeño Oeste con atracciones como granjas didácticas, paseos en pony y tractor y hasta una mini feria con juegos interactivos, tiro con arco y juegos mecánicos.

  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Y al caer la noche, el Teatro del Pueblo se encendió con la presencia de leyendas de la música regional mexicana y el country como Grupo Sólido y Banda el Recodo, que le dieron calor al público este sábado, o Julión Álvarez, uno de los más esperados, así como Brett Young, quien llegó a cerrar el evento con su propuesta musical.

  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila
  • $!Sin miedo al frio: Así se vive el Rodeo Saltillo desde su nueva sede Expo Coahuila

Con espacios instagrameables, vistazos a la vida ganadera de Coahuila y leyendas de la música, el Rodeo Saltillo 2026 se va dejando grandes memorias en el público coahuilense que esperará con ansias su edición 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rodeo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
José Madero, uno de los más aclamados del Festival Saltillera, presentó en vivo los temas de su nuevo álbum.

Con José Madero e Inspector: así se vivió el éxito de la primera edición del Festival Saltillera
La Banda El Recodo sorprendió a los saltillenses al salir un poco antes de lo programado.

Rodeo Saltillo: pese al frío, El Recodo y Sólido ponen a bailar al público
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

El sistema de salud está enfermo
La atención psicológica ayuda a reconocer emociones y desarrollar herramientas para afrontar el estrés.

¿Cómo cuidar tu salud mental? Four Leaves comparte las claves
El entrenamiento funcional fortalece habilidades que facilitan las actividades cotidianas.

Entrenamiento funcional: cómo mejorar tu fuerza y calidad de vida
¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

¿Cuáles son las señales de alerta de una crisis de salud mental y cuándo buscar ayuda?

Este día, domingo 18 de octubre, el frente frío número 2 se localizará sobre el suroeste del golfo de México. Por otra parte, el huracán ‘Trudy’ se localizará frente a la costa de Jalisco y Colima.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy congelan a México con lluvias torrenciales, vientos de hasta 110 km/h y temperaturas bajas