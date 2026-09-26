Saltillo sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos: Javier Díaz

Miles de personas acudieron este sábado a la edición 16 del Festival de la Paella, realizada en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, donde disfrutaron de gastronomía, música y convivencia familiar. El evento fue organizado con la participación del Gobierno Municipal y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y reunió a equipos que compitieron en distintas categorías para obtener el reconocimiento del jurado.

El alcalde Javier Díaz González destacó que la realización de este tipo de actividades refleja las condiciones de seguridad de Saltillo y permite fortalecer su vocación turística. “Es una muestra de que en Saltillo sabemos disfrutar, pero también sabemos ayudar. Nuestra ciudad sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos”, señaló. Díaz González adelantó que próximamente se realizará el Rodeo Saltillo, como parte de la agenda de eventos con la que se busca atraer visitantes y mostrar los atractivos de la ciudad.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó la coordinación con el sector restaurantero y las condiciones económicas y de seguridad de Coahuila. Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac Nacional, resaltó que el festival llega a 16 ediciones y genera actividad para distintos sectores relacionados con la industria restaurantera.

Parte de lo recaudado será destinado a becas para estudiantes de la Universidad La Salle y a obras educativas del Club Rotario Saltillo de Valle de Arizpe.