Saltillo sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos: Javier Díaz

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    Saltillo sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos: Javier Díaz
    Javier Díaz González destacó que las condiciones de seguridad permiten que Saltillo sea sede de grandes eventos. CORTESÍA

Durante el Festival de la Paella, el alcalde destaca seguridad de Saltillo y anuncia más eventos para atraer visitantes

Miles de personas acudieron este sábado a la edición 16 del Festival de la Paella, realizada en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, donde disfrutaron de gastronomía, música y convivencia familiar.

El evento fue organizado con la participación del Gobierno Municipal y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y reunió a equipos que compitieron en distintas categorías para obtener el reconocimiento del jurado.

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$!Los asistentes disfrutaron de las paellas preparadas por los distintos equipos participantes en el festival.
Los asistentes disfrutaron de las paellas preparadas por los distintos equipos participantes en el festival. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que la realización de este tipo de actividades refleja las condiciones de seguridad de Saltillo y permite fortalecer su vocación turística.

“Es una muestra de que en Saltillo sabemos disfrutar, pero también sabemos ayudar. Nuestra ciudad sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos”, señaló.

Díaz González adelantó que próximamente se realizará el Rodeo Saltillo, como parte de la agenda de eventos con la que se busca atraer visitantes y mostrar los atractivos de la ciudad.

$!Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas al Festival de la Paella.
Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas al Festival de la Paella. CORTESÍA

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, destacó la coordinación con el sector restaurantero y las condiciones económicas y de seguridad de Coahuila.

Claudia Ramírez del Palacio, presidenta ejecutiva de Canirac Nacional, resaltó que el festival llega a 16 ediciones y genera actividad para distintos sectores relacionados con la industria restaurantera.

$!Parte de los recursos recaudados será destinada a becas y proyectos educativos.
Parte de los recursos recaudados será destinada a becas y proyectos educativos. CORTESÍA

Parte de lo recaudado será destinado a becas para estudiantes de la Universidad La Salle y a obras educativas del Club Rotario Saltillo de Valle de Arizpe.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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