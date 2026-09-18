Ruba Race impulsará la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad

Por sexto año consecutivo, Grupo Ruba realizará Ruba Race en Saltillo, su carrera con causa que apoyará a Fomento de Oportunidades Educativas, A.C. (FOE), organización social sin fines de lucro que contribuye al desarrollo de oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante el apoyo a instituciones que desarrollan programas de formación académica, técnica y humana.

La carrera recreativa de 3 y 5 kilómetros se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 horas, con salida y meta en el acceso a la Capilla del Colegio México, en la Zona Centro de la ciudad. Además, contará con una categoría especial para estudiantes del Instituto Tecnológico Don Bosco y del Colegio México.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos y puede realizarse a través de la plataforma Chronosport. Los participantes recibirán un kit integrado por playera, número de competidor, botella deportiva reutilizable y medalla al cruzar la meta.

La realización de este esfuerzo es posible gracias al compromiso de 16 empresas aliadas que se han sumado para generar un impacto positivo en la comunidad, entre ellas Notaría 77, PYMSA, Actimat, Arca Continental, RCG, Vanguardia, Comex, Contrissa, Durvis, Rotulen, Notaría 123, Avalúos y Asociados, COFIASA, Rotucomp, Berry Nuts y El Heraldo de Saltillo.

Esta edición de Ruba Race contribuirá a fortalecer las oportunidades de formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, mediante el apoyo de Fomento de Oportunidades Educativas, A.C. (FOE) a instituciones que desarrollan programas de formación académica, técnica y humana, entre ellas el Instituto Tecnológico Don Bosco, que celebra 20 años de trayectoria.