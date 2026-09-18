Ruba Race impulsará la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad

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Saltillo
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    Ruba Race impulsará la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad
    La sexta edición de la Ruba Race de 3 y 5 kilómetros se realizará el 27 de septiembre, con salida y meta en el Colegio México.

La carrera con causa de Ruba cumple seis años consecutivos apoyando iniciativas de impacto social en Saltillo

Por sexto año consecutivo, Grupo Ruba realizará Ruba Race en Saltillo, su carrera con causa que apoyará a Fomento de Oportunidades Educativas, A.C. (FOE), organización social sin fines de lucro que contribuye al desarrollo de oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante el apoyo a instituciones que desarrollan programas de formación académica, técnica y humana.

La carrera recreativa de 3 y 5 kilómetros se realizará el próximo 27 de septiembre a las 8:00 horas, con salida y meta en el acceso a la Capilla del Colegio México, en la Zona Centro de la ciudad. Además, contará con una categoría especial para estudiantes del Instituto Tecnológico Don Bosco y del Colegio México.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos y puede realizarse a través de la plataforma Chronosport. Los participantes recibirán un kit integrado por playera, número de competidor, botella deportiva reutilizable y medalla al cruzar la meta.

La realización de este esfuerzo es posible gracias al compromiso de 16 empresas aliadas que se han sumado para generar un impacto positivo en la comunidad, entre ellas Notaría 77, PYMSA, Actimat, Arca Continental, RCG, Vanguardia, Comex, Contrissa, Durvis, Rotulen, Notaría 123, Avalúos y Asociados, COFIASA, Rotucomp, Berry Nuts y El Heraldo de Saltillo.

Esta edición de Ruba Race contribuirá a fortalecer las oportunidades de formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, mediante el apoyo de Fomento de Oportunidades Educativas, A.C. (FOE) a instituciones que desarrollan programas de formación académica, técnica y humana, entre ellas el Instituto Tecnológico Don Bosco, que celebra 20 años de trayectoria.

$!Ruba y 16 empresas aliadas impulsan la Ruba Race Saltillo 2026 con el objetivo de fortalecer la formación académica y técnica de estudiantes locales.
Ruba y 16 empresas aliadas impulsan la Ruba Race Saltillo 2026 con el objetivo de fortalecer la formación académica y técnica de estudiantes locales.

A través de esta colaboración, empresas, instituciones educativas y organizaciones sociales suman esfuerzos para generar condiciones que favorezcan el desarrollo de los jóvenes y amplíen sus oportunidades de formación y desarrollo, contribuyendo a la construcción de un mejor futuro para ellos y sus familias.

"En Ruba estamos convencidos de que el desarrollo de las comunidades también se construye a través de la educación. Ruba Race es una iniciativa que combina bienestar, convivencia y solidaridad para generar oportunidades que transforman vidas y contribuyen al futuro de más jóvenes", señaló Luis Gerardo Juárez, responsable de Desarrollo Comunitario.

Desde 2014, cuando Ruba Race nació de manera local en Querétaro, se ha consolidado como un movimiento nacional en las plazas donde Ruba tiene presencia. Como parte de la estrategia de responsabilidad social de la empresa, esta iniciativa impulsa la participación ciudadana, fomenta hábitos saludables y canaliza recursos hacia proyectos que fortalecen el desarrollo de las comunidades.

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