Ruta Periférico de Saltillo es la más viral: usuarios comparten sus aventuras en redes sociales

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Ruta Periférico de Saltillo es la más viral: usuarios comparten sus aventuras en redes sociales
    Ruta Periférico de Saltillo es la más viral: usuarios comparten sus aventuras en redes sociales

Usuarios del transporte público de Saltillo han compartido una serie de videos sobre la ruta “Peri”, donde destacan su originalidad, humor y hasta sus polémicas

En redes sociales, algunos saltillenses han destacado la originalidad de la mayoría de los camiones pertenecientes a la ruta Periférico, popularmente conocida como “Peri”.

En Facebook y TikTok circulan videos donde muestran, con humor, la creatividad de los conductores al arreglar desperfectos o decorar sus unidades, incluso su forma de conducir.

Uno de los casos más comentados fue el de la unidad 510, que recientemente fue retirada de circulación tras la decoración que su conductor instaló con motivo de Halloween 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Retiran unidad del Periférico por obstrucción de visibilidad; IMMUS busca homologar el servicio

Al mismo tiempo, la mayoría de saltillenses concuerda en que los conductores de dicha ruta, tienen mucha experiencia y pericia para manejar a altas velocidades.

@lizzygaona36 Mi ruta favorita 😎🔥 #periloko #peri #callendogordosconestilo😘🤭😉 #camionerosporelmundo #urbano #obsession #periferico #saltillo #busestuningvip🔱 #belleza #camionesconestilo #unicos ♬ Pelotero A La Bola - 8Uno & Airam Paez

SUSPENDEN A ‘PERI’ POR DECORACIÓN DURANTE HALLOWEEN EN SALTILLO

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) retiró de circulación la unidad 510 el pasado 31 de octubre, debido a que el conductor simuló una escena de crimen como parte de la decoración de Halloween.

$!El IMMUS retiró de circulación la unidad 510 de la ruta Periférico por su decoración durante Halloween, apegándose a los artículos 82 y 187 del Reglamento de Tránsito de Saltillo.
El IMMUS retiró de circulación la unidad 510 de la ruta Periférico por su decoración durante Halloween, apegándose a los artículos 82 y 187 del Reglamento de Tránsito de Saltillo. FOTO: NALLELY SALAS | CORTESÍA

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, cualquier adorno o material que obstruya la visibilidad del interior o exterior del vehículo está prohibido.

La unidad podrá regresar a circulación una vez retirados los objetos decorativos y pagadas las multas correspondientes.

ASÍ ES VIAJAR EN LA RUTA PERIFÉRICO DE SALTILLO

Usuarios frecuentes han compartido que, a diferencia de otras rutas, el Periférico suele viajar más rápido y con mayor frecuencia.

@mizraellopez Combis de saltillo #periferico ♬ sonido original - Conde_y_sus_aventuras 🚛
@jsegovia.loera Regresando del trabajo y escuchando buena música 🎶 Ruta urbana de #Saltillo aquí puro Periférico 🚍 #ballenatos ♬ sonido original - PLAY MUSIC GOOD
@jsegovia.loera Si de lujos y gustos hablamos. No hay nada como viajar en el Periférico a toda marcha y a todo volumen. 😄🫡 #saltillocoahuila #saltillo ♬ Antología de caricias - Chicos de Barrio

Entre los detalles que más llaman la atención se encuentra el ingenio de algunos conductores: en lugar de timbre para anunciar el descenso, algunas unidades tienen un pollo de plástico instalado cerca de la puerta.

@soofiiaatz cuándo ibamos en los asientos vip del peri 🫰🏻 #realfresas #saltillo #korea #fyp #paratii ♬ Who Loves The Sun - Jo.Ke & Nu
@austinksk asi el timbre del peri jaja #saltillo #periférico ♬ sonido original - Austin Eduardo Ojeda

RECORRIDO Y TARIFA DE LA RUTA PERIFÉRICO DE SALTILLO

La ruta Periférico tiene un recorrido radial que conecta colonias como Colinas de San Lorenzo, Bellavista, Zona Centro, República y Virreyes Residencial.

Tarifas vigentes en Saltillo:

Población general: $15 pesos
Sistema de prepago: $13 pesos
Estudiantes con credencial: $8 pesos
Adultos mayores: $6 pesos

Si no conoces la ruta del Periférico, puedes consultar la siguiente liga o bien, puedes interactuar con nuestro mapa de rutas del transporte público de la ciudad:

Pero cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor y peor experiencia a bordo de esta ruta?

Temas


Redes sociales
Viral
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

true

Antonio Magallán

Actualmente se desempeña como analista métrico y SEO Manager. Más de 4 años de experiencia en fact-checking, tendencias y análisis de datos.

Forma parte del equipo de verificación de hechos de Candidatum y VanguardiaMX-Verificado. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. También cuenta con estudios en estrategias de alcance y engagement para periodistas por el Knight Center of Journalism in the Americas de la Universidad de Austin, Texas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad