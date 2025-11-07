Ruta Periférico de Saltillo es la más viral: usuarios comparten sus aventuras en redes sociales

En redes sociales, algunos saltillenses han destacado la originalidad de la mayoría de los camiones pertenecientes a la ruta Periférico, popularmente conocida como “Peri”.

En Facebook y TikTok circulan videos donde muestran, con humor, la creatividad de los conductores al arreglar desperfectos o decorar sus unidades, incluso su forma de conducir.

Uno de los casos más comentados fue el de la unidad 510, que recientemente fue retirada de circulación tras la decoración que su conductor instaló con motivo de Halloween 2025.

Al mismo tiempo, la mayoría de saltillenses concuerda en que los conductores de dicha ruta, tienen mucha experiencia y pericia para manejar a altas velocidades.