Ruta Periférico de Saltillo es la más viral: usuarios comparten sus aventuras en redes sociales
Usuarios del transporte público de Saltillo han compartido una serie de videos sobre la ruta “Peri”, donde destacan su originalidad, humor y hasta sus polémicas
En redes sociales, algunos saltillenses han destacado la originalidad de la mayoría de los camiones pertenecientes a la ruta Periférico, popularmente conocida como “Peri”.
En Facebook y TikTok circulan videos donde muestran, con humor, la creatividad de los conductores al arreglar desperfectos o decorar sus unidades, incluso su forma de conducir.
Uno de los casos más comentados fue el de la unidad 510, que recientemente fue retirada de circulación tras la decoración que su conductor instaló con motivo de Halloween 2025.
Al mismo tiempo, la mayoría de saltillenses concuerda en que los conductores de dicha ruta, tienen mucha experiencia y pericia para manejar a altas velocidades.
SUSPENDEN A ‘PERI’ POR DECORACIÓN DURANTE HALLOWEEN EN SALTILLO
El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) retiró de circulación la unidad 510 el pasado 31 de octubre, debido a que el conductor simuló una escena de crimen como parte de la decoración de Halloween.
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, cualquier adorno o material que obstruya la visibilidad del interior o exterior del vehículo está prohibido.
La unidad podrá regresar a circulación una vez retirados los objetos decorativos y pagadas las multas correspondientes.
ASÍ ES VIAJAR EN LA RUTA PERIFÉRICO DE SALTILLO
Usuarios frecuentes han compartido que, a diferencia de otras rutas, el Periférico suele viajar más rápido y con mayor frecuencia.
Entre los detalles que más llaman la atención se encuentra el ingenio de algunos conductores: en lugar de timbre para anunciar el descenso, algunas unidades tienen un pollo de plástico instalado cerca de la puerta.
RECORRIDO Y TARIFA DE LA RUTA PERIFÉRICO DE SALTILLO
La ruta Periférico tiene un recorrido radial que conecta colonias como Colinas de San Lorenzo, Bellavista, Zona Centro, República y Virreyes Residencial.
Tarifas vigentes en Saltillo:
Población general: $15 pesos
Sistema de prepago: $13 pesos
Estudiantes con credencial: $8 pesos
Adultos mayores: $6 pesos
Si no conoces la ruta del Periférico, puedes consultar la siguiente liga o bien, puedes interactuar con nuestro mapa de rutas del transporte público de la ciudad:
