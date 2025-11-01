Saltillo: Retiran unidad del Periférico por obstrucción de visibilidad; IMMUS busca homologar el servicio

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Saltillo: Retiran unidad del Periférico por obstrucción de visibilidad; IMMUS busca homologar el servicio
    Los artículos 82 y 187 indican la prohibición de añadirle a las unidades objetos que puedan distraer al conductor de la unidad o la atención de otros conductores. FOTO: NALLELY SALAS | CORTESÍA

El IMMUS reforzó la vigilancia en el transporte urbano para garantizar condiciones seguras de operación y trabaja para evitar estas practicas

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo retiró de circulación la unidad 510 de la ruta Periférico por obstrucción de visibilidad. El vehículo fue “decorado” con elementos alusivos a la festividad de Halloween. La medida se basó en el artículo 125 del Reglamento de Tránsito y Transporte, que prohíbe colocar objetos que bloqueen el campo visual o la identificación del vehículo.

“La multa la paga el concesionario. Tienen por ley 24 horas con 50 por ciento de descuento”, informó Víctor de la Rosa, titular del IMMUS. En este caso, el monto fue de alrededor de $7 mil pesos por tres incisos aplicados.

El procedimiento incluyó notificación, retiro temporal y condición para reincorporarse. “Retiramos de circulación hasta que retiren todos los objetos y vuelven a salir”, dijo.

El funcionario agregó que, además del cumplimiento normativo, el IMMUS trabaja en la homologación de las unidades para reforzar la identidad del sistema “Aquí Vamos” y eliminar mensajes o elementos que puedan interpretarse como apología a la violencia. “No puede haber ese tipo de expresiones”, dijo. “Tenemos que mostrarle a la ciudad cómo deberían de operarse las cosas y mantener una imagen uniforme en el servicio público.”

Mencionó que, dentro de la homologación de la identidad del sistema de transporte, se buscará que sea sobrio. Esto, dijo, con la intención de brindarle al usuario un servicio de calidad. “Entendemos que es una expresión cultural el pintar frases en las unidades como aquellas que agradecen a la familia o rinden homenaje al padre, pero pues es un servicio al público”.

Además del 125, De la Rosa citó los artículos 129 y 130, relacionados con polarizado y circulación. Comentó que se apoyan en estos criterios técnicos para determinar afectaciones a la visibilidad y a la operación.

MULTAN TAMBIÉN A LA RUTA 8

Un caso similar se detectó en una unidad de la ruta 8 Morelos, donde se aplicó la misma medida, informó De la Rosa. La multa fue de aproximadamente $5 mil pesos si se cubre de inmediato o el doble en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido.

Sobre la reincidencia, dijo que existe una secuencia de sanciones prevista en el reglamento. “La reincidencia... tiene consecuencias sobre el permiso que tiene el conductor”, afirmó. Agregó que el sistema se encuentra en etapa de transición, por lo que las medidas se aplican de forma gradual para no afectar la cobertura del servicio, aunque con la meta de unificar imagen y operación en todas las rutas.

Respecto al impacto, aseguró que el registro de 32 unidades en la ruta Periférico no implica operación simultánea. Mantienen reserva para cubrir la programación, por lo que el retiro no afectó la frecuencia ni el servicio a los usuarios, dijo.

Finalmente, recomendó a concesionarios y operadores acercarse al IMMUS para evaluar las condiciones de sus unidades y evitar sanciones. El objetivo, dijo, es estandarizar la operación, garantizar seguridad y proyectar una imagen coherente del transporte público en la ciudad.

Temas


Halloween
Movilidad
Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

